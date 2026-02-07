  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Zaradi pritiska je na trenutke tudi malo zbegana, karto bi vrgla na dve tekmici

Nika Prevc je na treningu potrdila vlogo glavne favoritinje za današnjo tekmo smučarskih skakalk na OI. V soju žarometov je bila tudi na slovesnem odprtju.
Nika Prevc je po mnenju mnogih glavna favoritinja današnje olimpijske tekme na srednji skakalnici v Predazzu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nika Prevc je po mnenju mnogih glavna favoritinja današnje olimpijske tekme na srednji skakalnici v Predazzu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
7. 2. 2026 | 05:00
7. 2. 2026 | 05:50
4:57
A+A-

Čeprav je Nika Prevc na četrtkovem prvem uradnem olimpijskem treningu smučarskih skakalk v svojo korist odločila dve od treh serij, ni bila najbolj zadovoljna. Po prespani noči je odpravila še tiste malenkosti, ki so jo dan prej (z)motile med spustom po zaletišču srednje naprave v Predazzu, dvakrat prepričljivo skočila najdlje med vsemi 50 tekmovalkami iz 17 držav in potrdila vlogo glavne kandidatke za osvojitev zlate kolajne na današnji posamični tekmi na OI.

Že v včerajšnji uvodni seriji za trening je 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava s 108 metri za natanko meter preskočila točko, ki označuje velikost skakalnice (HS-107). Z izjemnim nastopom je kar za 14,2 točke (brez ocen za slog) ugnala drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder (100,5 m) ter za 16,5 točke reprezentančno kolegico in soimenjakinjo Niko Vodan (98 m), ki se je izkazala s četrtim dosežkom. Potem ko je bila Prevčeva s 105 metri tudi v drugo prepričljivo najdaljša (s 101,5 metra se ji je najbolj približala Norvežanka Eirin Maria Kvandal), je po pogovoru z glavnim trenerjem slovenske ženske vrste Jurijem Tepešem izpustila tretjo serijo, pospravila opremo in se odpravila v mešano cono.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po Pekingu je obrnil nov list, upa, da tokrat ne bo zapletov

Anže Lanišek, šampion iz SSK Mengeš. nima lepih spominov na prejšnje zimske OI. Ker se je večkrat opekel, vztraja pri zmagovitem konju.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc po prespani noči nedosegljiva za tekmice

Svetovna prvakinja in rekorderka je bila na drugem treningu smučarskih skakalk pred jutrišnjo tekmo na OI prepričljivo najboljša v dveh serijah.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 12:14
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Glorio Kotnik

Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

Vrhunska slovenska deskarka Gloria Kotnik bo na nedeljskem paralelnem veleslalomu branila bronasto kolajno z OI iz Pekinga. Maj ima raje poletje kot zimo.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Dober obet

Nika Prevc: Nošenje zastave z bratom bo še polepšalo moje prve OI

Slovenska skakalna šampionka na prvem uradnem treningu pred sobotno olimpijsko tekmo na srednji napravi v Predazzu potrdila vrhunsko formo.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ni veliko manjkalo, pa bi se tudi slovenski trener veselil čudeža

Če je mogoče soditi po zadnjih tekmah, so vrhunec pripravljenosti dobro načrtovali tudi finski smučarski skakalci, ki jih vodi Igor Medved.
Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 21:09
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc na Ljubnem tudi za OI: Še dobro, da me je presenetilo

Nika Prevc se že veseli domačega spektakla in zimske kulise. S srednjo skakalnico pod Rajhovko ni na ti. Bratov podvig spremljala v avtomobilu.
Miha Šimnovec 9. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc: Ko enkrat misliš, da veš vse, ti je lahko lasten ego hitro v napoto

Domen Prevc ne bo počival na zlatem orlu. Že ta konec tedna bo skušal v Zakopanah izkoristiti odsotnost nekaterih asov in še povečati skupno vodstvo.
Miha Šimnovec 9. 1. 2026 | 11:55
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriminalistična preiskava

Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
6. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiNika PrevcLisa Ederolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Teh pet jedi se v restavraciji nikoli ne splača naročiti

To so jedi, za katere bomo v restavraciji odšteli precej, doma pa jih pripravimo skoraj zastonj.
Kaja Berlot 7. 2. 2026 | 07:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Bela hiša

Trump izbrisal rasistični posnetek

Številni od Trumpa zahtevajo, da se tudi opraviči, vendar Trump meni, da ni storil napake.
7. 2. 2026 | 07:52
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Žan Serčič: Ne beži več od tega, kar je težko

Žan je izdal nov album Na ulicah srca, ki ga bo mogoče slišati tudi na bližajočem se koncertu v Odiseji. Ob tem se je ozrl nazaj na prejšnji album, ki je bil njegov najuspešnejši doslej, in dileme, s katerimi se je srečal ob ustvarjanju novega. Recept za uspeh je imel v rokah, vendar je ubral drugačno pot.
7. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Kako kanal C0 ogroža pitno vodo Ljubljane in zakaj AZTRS še molči

Razogljičenje je le hipoteza brez dokazov, a z ogromnimi stroški.
7. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instagram

Riera se je javil iz Nemčije, Ana Bucik iz Italije, Kimi na traktorju

Izbrali smo objave slovenskih in tujih športnikov na družbenem omrežju instagram, med njimi so Ana Bucik Jogan, Lindsey Vonn, Albert Riera in Tomi Horvat.
7. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Žan Serčič: Ne beži več od tega, kar je težko

Žan je izdal nov album Na ulicah srca, ki ga bo mogoče slišati tudi na bližajočem se koncertu v Odiseji. Ob tem se je ozrl nazaj na prejšnji album, ki je bil njegov najuspešnejši doslej, in dileme, s katerimi se je srečal ob ustvarjanju novega. Recept za uspeh je imel v rokah, vendar je ubral drugačno pot.
7. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Kako kanal C0 ogroža pitno vodo Ljubljane in zakaj AZTRS še molči

Razogljičenje je le hipoteza brez dokazov, a z ogromnimi stroški.
7. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instagram

Riera se je javil iz Nemčije, Ana Bucik iz Italije, Kimi na traktorju

Izbrali smo objave slovenskih in tujih športnikov na družbenem omrežju instagram, med njimi so Ana Bucik Jogan, Lindsey Vonn, Albert Riera in Tomi Horvat.
7. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo