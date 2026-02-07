Zaradi pritiska je na trenutke tudi malo zbegana, karto bi vrgla na dve tekmici

Čeprav je Nika Prevc na četrtkovem prvem uradnem olimpijskem treningu smučarskih skakalk v svojo korist odločila dve od treh serij, ni bila najbolj zadovoljna. Po prespani noči je odpravila še tiste malenkosti, ki so jo dan prej (z)motile med spustom po zaletišču srednje naprave v Predazzu, dvakrat prepričljivo skočila najdlje med vsemi 50 tekmovalkami iz 17 držav in potrdila vlogo glavne kandidatke za osvojitev zlate kolajne na današnji posamični tekmi na OI.

Že v včerajšnji uvodni seriji za trening je 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava s 108 metri za natanko meter preskočila točko, ki označuje velikost skakalnice (HS-107). Z izjemnim nastopom je kar za 14,2 točke (brez ocen za slog) ugnala drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder (100,5 m) ter za 16,5 točke reprezentančno kolegico in soimenjakinjo Niko Vodan (98 m), ki se je izkazala s četrtim dosežkom. Potem ko je bila Prevčeva s 105 metri tudi v drugo prepričljivo najdaljša (s 101,5 metra se ji je najbolj približala Norvežanka Eirin Maria Kvandal), je po pogovoru z glavnim trenerjem slovenske ženske vrste Jurijem Tepešem izpustila tretjo serijo, pospravila opremo in se odpravila v mešano cono.