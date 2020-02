Preberite še: Žan Kranjec ostaja vodilni veleslalomist sezone, zmaga Zubčiću

Japonski organizatorji slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Naebi so bili prisiljeni odpovedati današnjo preizkušnjo zaradi slabega vremena, dežja in vetra. Na štartu preizkušnje sta bila tudi Slovenca Štefan Hadalin in Žan Kranjec.Za zdaj še ni znano, ali bodo nadomestili odpadli slalom. Naslednji teden se bo svetovni pokal nadaljeval v Avstriji s trojnim tekmovalnim sporedom, alpsko kombinacijo s superveleslalomom in slalomom, specialnim superveleslalomom in specialnim veleslalomom.