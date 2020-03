Zaradi »tempirane bombe« odpovedali pokal Vitranc

Srečko Medven je poudaril, da mora biti zdravje vseh nas na prvem mestu. FOTO: Roman Šipić

Kranjska Gora – Organizacijski komite Pokala Vitranc je na priporočilo Mednarodne smučarske zveze (FIS) in po posvetu z Nacionalnim inštitutom za nacionalno zdravje odpovedal tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, ki bi morali biti ta konec tedna v Kranjski Gori.Širjenje koronavirusa v Evropi je dosegla tudi karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju, v kateri so včeraj odkrili tri osebe s simptomi bolezni Covid-19, ena od njih je bila tudi pozitivna na testu. Vse omenjene osebe so v karanteni od pojava kliničnih znakov okužbe. Glede na pretekle interakcije omenjenih oseb z drugimi sodelujočimi v organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju je potencialna možnost širitve bolezni zelo visoka.Člani prireditvenega odpora Pokala Vitranc so zaradi tega opravili daljši posvet z odgovornimi pri FIS, Smučarski zvezi Slovenije (SZS) in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Glede na potencialno okužbo celotne karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in s tem možne nadaljnje širitve virusa v Sloveniji so prireditelji na priporočilo FIS odpovedali celotni športni dogodek z veleslalomom in slalomom.»V Kranjski Gori smo bili z vsemi možnimi ukrepi pripravljeni zavarovati potencialno možno širitev virusa med udeleženci, torej tekmovalci, novinarji in našimi delavci. Informacije, ki smo jih prejeli od Mednarodne smučarske zveze, pa so situacijo popolnoma spremenile. S ciljem, da se zaščiti Slovenijo pred morebitnim novim vnosom virusa s strani prijavljenih ekip, ki je vsaj po trenutnem stanju tempirana bomba, smo bili prisiljeni odpovedati tekmo. V danih razmerah je zdravje nas vseh naša prednostna naloga,« je pojasnil, generalni sekretar OK Pokala Vitranc.