Zaskrbljen tudi vodja tekmovanja, za nemško zvezdnico Planica drugi dom

Na planiško ekipo, ki je iz srede na četrtek trdo delala vso noč ter nato še ves trening in kvalifikacije, da so lahko včeraj zagotovili varne pogoje za vse skakalce, je bil ponosen tudi vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

»V četrtek nam je največ težav povzročil lepljiv sneg, ki je začel padati ponoči. Na koncu smo se odločili za posebno pripravo doskočišča s kombinacijo grabljenja, metanja soli in nožnim teptanjem, kar se je izkazalo za zelo dobro. Zaradi visokih četrtkovih temperatur in dežja namreč nismo mogli uporabiti teptalnih strojev,« je razložil Dolhar in priznal, da je bil sicer zelo zaskrbljen glede izvedbe včerajšnjega sporeda. Z mislimi je bil tudi pri Švicarju Felixu Trunzu in predtekmovalcu Niku Gostiši Lahu, ki sta precej grdo padla pri doskoku. »Žal mi je za oba fanta, upam, da bo z njima vse v redu,« je še dejal vodja tekmovanja v Planici.

Uradni trening smučarskih skakalk v Planici, ki je bil predviden za danes ob 9. uri, so zaradi premočnega vetra premaknili na popoldanski čas.

Timi Zajc: Mešano na žaru

Letalnico bratov Gorišek je pohvalil tudi Timi Zajc. »Če upoštevamo težke razmere, so jo res dobro pripravili. Glede tega se res ne moremo pritoževati. Preživeli smo zelo zahteven dan,« je omenil 25-letni član SSK Ljubno BTC, ki je v kvalifikacijah (208,5 m) izvlekel 20. mesto. Na uradnem treningu pa je opozoril nase s tretjim dosežkom (200 m) za Avstrijcem Stephanom Embacherjem (218,5 m) in Norvežanom Kristofferjem Eriksnom Sundalom (205,5 m). »Ker smo bili priče 'mešanemu na žaru', iz tega kakšnih zaključkov ne moremo potegniti. Za nameček so bile tokrat daljave precej majhne. Za visoko uvrstitev bo treba na tekmah leteti okrog 240 metrov,« je še ocenil Zajc.

Rezultati kvalifikacij v Planici (HS-240): 1. Lanišek 242,5 (211), 2. D. Prevc (oba Slo) 240,3 (234.5), 3. Embacher (Avs) 239,7 (230), 4. Nikaido (Jap) 230,8 (223), 5. Hauswirth (Švi) 228,2 (223.5), 20. Zajc 205,8 (208.5), 28. Oblak 191,7 (207), 29. Mogel 190,7 (206.5), 49. Masle 162,8 (181), 55. Jančar 131,4 (160.5), 58. Jelar (vsi Slo) 102,9 (139).

Posebno prizorišče za Katharino Schmid

V Planici bodo letos svoje. Ob poljskem šampionu, ki so mu rojaki v Kranjski Gori »postavili« posebno hišo, v kateri se bodo lahko navijači poslovili od njega, bosta svoje smuči v kot postavila tudi Avstrijecin Nemka

Zlasti Stocha in Schmidovo na dolino pod Poncami vežejo čudoviti (rezultatski) spomini, slednja se je na tukajšnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2023 veselila kar štirih kolajn. Ob zlatih na srednji napravi (posamično, ženske ekipe in mešane ekipe) se je tedaj med posameznicami ovenčala še z bronastim odličjem na Bloudkovi velikanki. »Komaj že čakam na finale v Planici, kjer bom lahko, potem ko sem v Vikersundu končno preletela 200-metrsko znamko (204 m), le še uživala,« je dejala 29-letna Nemka in pristavila, da je Planica zaradi omenjenih uspehov zanjo prav posebno prizorišče. »Tam se počutim skoraj kakor doma – tudi zaradi čudovite okolice z visokimi gorami.«