Zavedam se, da sem slovenskim skakalcem naredil medvedjo uslugo

V nadaljevanju preberite:

Kaj zgodovinsko prvo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju pomeni za slovenskega skakalnega šampiona Petra Prevca, zakaj pred desetimi leti, ko je v Predazzu zablestel z dvema kolajnama, ne bi verjel, da bo še kot športnik to veliko tekmovanje dočakal tudi v Planici, zakaj mu tamkajšnji skakalnici nista všeč, kaj 30-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih pričakuje od svojih nastopov na vrhuncu zime, kateri so bili njegovi najlepši trenutki na športni poti, kdaj mu je bilo najtežje pri srcu, česa se boji, kako doživlja uspehe sestre Nike in dvig forme brata Domna, kaj mu največkrat reče sin Ludvik, ko se vrne s tekmovanja ...