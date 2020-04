Zavrnil Švicarje in Avstrijce, da bi delal s Petro

Ljubljana

Petra Vlhova in Livio Magoni bosta sodelovala tudi v naslednjih dveh sezonah. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Vabil ga je Kristoffersen

Pogosto je v zadnji zimi smučala na vrhunski ravni. FOTO: Matej Družnik/Delo



Pozimi tudi v domači Jasni

Bivši trener Tine Maze ostaja Petro Vlhovo.

V Kranjski Gori je bilo letos 2000 njenih navijačev.

V prihodnji zimi bo tekma tudi na Slovaškem.

- Ne glede na skrajšano sezono po belih strminah, v kateri je tako za konec Slovenija ostala brez tradicionalnega pokala Vitranc, je zima vendarle razgrnila svoje junake. Med njimi je vsekakor Slovakinja, zdaj lastnica dveh malih kristalnih globusov, ki je pot o uspehu začrtala znekoč prav tako režiserjem številnih podvigovBolj od smučanja ga zdaj skrbi preplah ob koronavirusu v njegovi domovini.Magoni je v teh dneh doma v Vipitenu, znanem središču zimskega športa na Južnem Tirolskem, rodil se je poleti 1963, izvirno prihaja iz Selvina pri Bergamu, pravzaprav tam, kjer se je virus najbolj razširil. »Zato vsakomur, ki mu lahko, sporočim, naj v teh dneh ostane doma in pazi nase. Pomislite, le v moji vasi je umrlo že 22 ljudi,« je poudaril med številnimi pogovori v teh dneh za slovaške medije, v katerih ni težko zaznati navdušenja ob izjemni sezoni vodilne športnice države, pred katero so še višji cilji – tudi veliki kristalni globus.Športna javnost naše zahodne soseščine je bolj poznala njegovo sestro Paolo, olimpijsko podprvakinjo iz Sarajeva 1984, on pa se je pozneje izjemno uveljavil na trenerski poti. Številnim slovenskim ljubiteljem smučanja se je seveda zapisal v lepe spomine ob izjemnih dosežkih s Tino Maze, zlasti v tisti sezoni 2012/13, ko je pod njegovim vodstvom za zmago v skupni razvrstitvi zbrala rekordno število točk – 2414. Magoni je po tej zimi našel nov izziv pri svoji italijanski izbrani vrsti, od leta 2016 pa dela, podobno kot nekoč z Mazejevo, spet zelo ambiciozno tudi z izjemno slovaško smučarko.Potem ko je ta v tej sezoni osvojila dva mala kristalna globusa, v razvrstitvah slaloma in paralelnih disciplin, je športna nacija pod Tatrami trepetala. Pogodba se mu je namreč iztekla, potrdil je, da ga vabijo tako Avstrijci kot tudi norveški as Henrik Krfistoffersen, švicarski mediji so objavljali namige, da bi utegnil postati osebni trener njihove Wendy Holdener. Toda nato je prav v deželo sirov, čokolade in natančnih ur sporočil: »Ne morem požreti besede, ostal bom pri Petri.« Tako je ob uvodu v april odgnal vse dvome in se dogovoril za novo dveletno sodelovanje s Slovakinjo, s katero bo še naprej delal tudi Magonijev rojak, strokovnjak za telesno pripravoTudi njemu v teh dneh ni lahko, živi namreč v okolici Milana, kjer koronavirus ne izbira žrtev. Pred vsemi pa je izziv naslednjih dveh let, SP v Cortini d'Ampezzo in OI v Pekingu.Kako priljubljena je Petra Vlhova med rojaki, smo se prepričali januarja na tekmi za Zlato lisico v Kranjski Gori, kjer jo je vneto spremljalo prek dva tisoč navijačev. »Res, kar ne morem si predstavljati, kaj me čaka v domači Jasni,« se je že ozrla k januarju 2021, ko bo tudi slovaško prizorišče na koledarju sezone, v kateri bo napadla omenjeni veliki globus. In upala, da jo bo po zdravstveni plati odnesla bolje kot lani, ko je najprej staknila vnetje sinusov, nato prestala operativni poseg, nakar jo je januarja letos mučilo še koleno. Toda z izjemnim pristopom je očarala stroko, tudi zahtevnega in avtoritativnega Italijana. Zato bo z njo nadaljeval skupno pot.