Zdaj bo hitra Anamarija ponudila priložnost tudi Dresdnu

Ljubljana

Potem ko so Nejc Brodar, Miha Šimenc in Anamarija Lampič novinarjem spregovorili o vtisih z novoletne turneje, jih zdaj že čaka izziv tekme v Dresdnu. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Premiera naše junakinje na Saškem

3

zmage ima zdaj Anamarija Lampič: v Pjongčangu 2017 ter nazadnje v Dobiaccu in dolini Fiemme

Anamarija Lampič je očitno v izjemni formi, zato optimistično pričakuje nadaljevanje sezone. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Že tako je naša vodilna smučarska tekačicapogosto nasmejana, a po vrnitvi v domovino in nato med včerajšnjim srečanjem z novinarji se ji ni prenehalo smejati. Ponosna je bila na dve šprinterski zmagi z novoletne turneje, z veseljem se ozira k nadaljevanju sezone. V tekaškem taboru pa dobre volje nista skrivala niti reprezentantniti glavni trenerNovoletna turneja 2019/2020 bo za slovenski tabor ostala posebej podčrtana. Omenjena junakinja iz našega tabora je prestižnemu tekmovanju pomahala z rdečo majico za skupno šprintersko zmago, Šimenc je z 8. mestom v klasičnem šprintu dosegel svoj najodmevnejši izid med svetovno elito doslej, trener Brodar pa je zbiral vtise in spoznanja o tem, da je reprezentančni stroj, ne le med tekmovalci, storil zelo viden premik navzgor.»Seveda sta v prejšnji sezoni Anamarija inzelo močno opozorili nase s predstavo za kolajno v ekipnem šprintu na svetovnem prvenstvu, vendar tega dosežka nikakor ne moremo označiti za muho enodnevnico. Še bolj zagnano smo pristopili k delu, zelo veliko zaslug za vzpon slovenskega teka ima tudi član trenerskega štaba, nekoč izjemni norveški reprezentant,Tudi v servisu ni pripomb, kadar je treba, prav z omenjenim Norvežanom priskočiva na pomoč. In če pomislite, da imamo zdaj med serviserji tudi Valentino Vuerich, ki povrhu vsega zelo dobro sodeluje z opremljevalcem, je naša ekipa na res visoki ravni. Seveda pa je z opremljevalci vedno podobno: svoj ugled si moraš prigarati, šele pozneje lahko obiraš okusne sadeže,« je zadovoljen z dosedanjim delom sezone Brodar. Obenem se podobno kot tekmovalci že neučakano ozira k novi preizkušnji, zanimivemu mestnemu šprinterskemu vikendu v Dresdnu.Lampičeve na tej tekmi v lepem mestu ob Elbi, nekoč na območju NDR, zdaj v nemški zvezni deželi Saška, doslej še ni bilo, dvakrat jo je izpustila, zdaj prihaja z izjemno popotnico odličnih nastopov s turneje. »Moram ponuditi priložnost tudi Dresdnu, mar ne,« se je nasmejala, nato pa se v hipu ozrla tudi k zelo pomembni regeneraciji po enem tednu garanja na prizoriščih novoletne turneje v Švici in Italiji. Res je bilo vse skupaj naporno, seveda pa moram biti z vsem doseženim zelo zadovoljna, a hkrati tudi ostati na trdnih tleh. Brez skrbi, zmagi me ne bosta uspavali,« se je nasmehnila, dejala, da je dejansko razmišljala o prav sproščenem spancu po nedeljski vrnitvi domov, toda hitro je bila spet na nogah: »Kaj pa vem, ni bilo budilke, pa sem bila že budna petnajst minut pred osmo. Ob polnoči pa smo komaj prišli iz Italije.«Seveda ji je bilo najbolj pomembno, da je v smučini uresničila in celo presegla cilje, vesela je pohval, tudi teh zadnjihnaše najuspešnejše tekačice doslej, ki je prav v presežkih govorila o Anamarijinih sposobnostih v našem časniku. »Petro osebno poznam, ostaja moja vzornica, seveda pa se počutim počaščeno, ko me pohvali. Vesela sem, ko me z njo primerjajo, nikakor pa ne obremenjena,« je poudarila najboljša šprinterka turneje.Tekmovanje pa si bo v lepem spominu ohranil tudi Šimenc. Uvrstil se je med deseterico, prvič doslej je občutil nenehno tekmovanje v enem tednu. »Bilo je naporno, a tudi za konec sem v tistem vzponu na Alpe Cermis prav užival. Lepo je to doživeti,« se je spomnil med srečanjem z novinarji in hkrati dodal, da še zdaleč ni konec tekmovalnih izzivov. Sledi nemški dvojček: najprej v Dresdnu in nato dva tedna pozneje v Oberstdorfu.