Zdaj bo pazil, da ne bo odletel nekam v vesolje

Za slovenske ljubitelje smučarskih skokov bi se veliki finale 71. novoletne turneje težko razpletel lepše. Anže Lanišek se je namreč še dvakrat povzpel na zmagovalni oder: najprej za drugo mesto na zadnji tekmi v Bischofshofnu, nato še za tretje v skupni razvrstitvi tega znamenitega tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji.

Pred 14.000 gledalci, med katerimi so bili tudi njegova žena Nastja ter starša Andreja in Jani, je tudi na sklepnem dejanju turneje na Solnograškem prikazal sijajno predstavo in se iskreno veselil uspeha. V Bischofshofnu, kjer je pred dvema letoma nepričakovano izpadel v kvalifikacijah, je namreč doživel že marsikaj.

