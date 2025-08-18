  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Finski hokejist Teemu Pulkkinen (desno) obžaluje svoje slabe odločitve. FOTO: Johanna Lundberg/Reuters
    Galerija
    Finski hokejist Teemu Pulkkinen (desno) obžaluje svoje slabe odločitve. FOTO: Johanna Lundberg/Reuters
    Miha Šimnovec
    18. 8. 2025 | 17:51
    18. 8. 2025 | 17:52
    3:53
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Na Finskem je v minulih dneh zelo odmevala vrnitev Teemuja Pulkkinena. Izkušeni hokejist iz Vantaaja pri Helsinkih je dvignil obilo prahu že leta 2022, ko je po zloveščem vojnem napadu Rusije na Ukrajino ostal v Čeljabinsku. V nasprotju s svojimi rojaki, ki so takrat kot za stavo prekinjali pogodbe z ruskimi klubi in se tako rekoč čez noč na različne načine vračali v domovino, je Pulkkinen še naprej zabijal gole za moštvo Traktorja v KHL.

    Tudi na grožnjo iz finske hokejske zveze, da v primeru nadaljnjega igranja v Rusiji ne bo več oblekel reprezentančnega dresa, se je kratkomalo požvižgal ...

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Športna gimnastika

    Ruski telovadec ob ukrajinskem asu poskrbel za neopravičljiv škandal

    Ivan Kuljak je na slovesno razglasitev tekmovanja za svetovni pokal v Dohi prikorakal s simbolom ruskega napada na Ukrajino.
    Miha Šimnovec 7. 3. 2022 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinski temnopolti šampion: Jaz sem živ primer za to, da Rusi lažejo

    Olimpijski prvak v rokoborbi Žan Belenjuk je odločno zanikal, da so Ukrajinci nacisti: »Mi smo strpna družba!«
    Miha Šimnovec 11. 3. 2022 | 13:49
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Judo

    Preprosto smo morali izključiti Ruse in odvzeti častne nazive Putinu

    Otto Kneitinger, prvi mož Evropske zveze v judu, izročil posebno priznanje Tini Trstenjak. Pred Marjanom Fabjanom sname klobuk. Nanj vtis naredil tudi Prevc.
    Miha Šimnovec 5. 4. 2022 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vojna v Ukrajini

    Ruski šampion ameriškega rodu slutil, da se bo zgodilo nekaj hudega

    Vic Wild, dvakratni olimpijski prvak iz Sočija 2014 in dobitnik bronaste kolajne iz Pekinga 2022, pravi, da ruska vlada ustrahuje vse, ki ji nasprotujejo.
    Miha Šimnovec 18. 4. 2022 | 10:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Ukrajinska reprezentanca v Sloveniji

    Ko bo slišal ukrajinsko himno, mu bo šlo zagotovo na jok

    Ukrajinski nogometaši se na dodatne kvalifikacije za SP v Katarju 2022 pripravljajo na Brdu. Hvaležni Aleksandru Čeferinu. V Sloveniji se počutijo zelo dobro.
    Miha Šimnovec 6. 5. 2022 | 23:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vojna v Ukrajini

    Ruska nogometašica brez dlake na jeziku: Putin nam je ukradel prihodnost

    Nadežda Karpova, napadalka Espanyola, je kritična do ruskega predsednika in večine rojakov, ki si samo zatiskajo oči pred vojno v Ukrajini.
    Miha Šimnovec 9. 6. 2022 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji kapetan ruske reprezentance: Morda me bodo za te besede ubili

    Igor Denisov ostro obsodil vojno v Ukrajini. Ruskega predsednika Vladimirja Putina roti, da jo čim prej konča.
    Miha Šimnovec 16. 6. 2022 | 13:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    KHL

    Ruski hokejisti po zmagi peli hvalnice Putinu

    Po uvrstitvi v veliki finale KHL so si dali člani moštva Bars Kazan duška, pri čemer so ruskemu predsedniku posvetili prav posebno pesem.
    Miha Šimnovec 12. 4. 2023 | 13:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Obžaluje odhod k CSKA

    Osovraženi Šved prekinil molk, se pokesal in opravičil, ker je šel v Rusijo

    Jonas Jerebko, prvi švedski košarkar, ki je zaigral v ligi NBA, je po debelem letu prvič spregovoril o svojem podpisu pogodbe z vodstvom moskovskega CSKA.
    Miha Šimnovec 6. 7. 2023 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Rusom zmanjkuje nabojev, krivdo valijo na Nemce

    Ruski biatlonci in biatlonke se spoprijemajo s posebno težavo in zanjo krivijo predvsem Nemce.
    Miha Šimnovec 7. 12. 2023 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    hokej na leduTeemu PulkkinenJan DrozgŽiga ŠternRusija-Ukrajina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Nova sezona ICEHL

    Direktor lige se vedno znova veseli prihodov v Ljubljano

    Na predstavitvi sezone razširjene avstrijske hokejske lige v Salzburgu je Olimpija razgrnila visoke cilje. Brez preplaha po uvodnem porazu v Celovcu.
    Siniša Uroševič 18. 8. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

         V živo: Zelenski je prispel v Belo hišo

    Na srečanju bodo razpravljali o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Dvoličnost

    Greta Thunberg Norveški očita, da ima ta krvave roke

    Norveška se sooča z očitki o podnebni dvoličnosti, saj kljub zelenim ambicijam ostaja največja proizvajalka nafte in plina v Zahodni Evropi.
    18. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sevanje

    iPhone ali Samsung: kateri telefon oddaja več sevanja?

    Kaj je pokazala študija o izpostavljenosti sevanju zaradi 5G v Ljubljani, in ali to sevanje res povzroča raka?
    18. 8. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pod dežnikom Uefe

    Čeferin na Norveškem, Mijatović v Albaniji

    Prvi teden prinaša tudi tekmi Olimpije in Celja na njunih štadionih, več slovenskih funkcionarjev pa bo obenem aktivnih na tujem.
    18. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Dvoličnost

    Greta Thunberg Norveški očita, da ima ta krvave roke

    Norveška se sooča z očitki o podnebni dvoličnosti, saj kljub zelenim ambicijam ostaja največja proizvajalka nafte in plina v Zahodni Evropi.
    18. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sevanje

    iPhone ali Samsung: kateri telefon oddaja več sevanja?

    Kaj je pokazala študija o izpostavljenosti sevanju zaradi 5G v Ljubljani, in ali to sevanje res povzroča raka?
    18. 8. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pod dežnikom Uefe

    Čeferin na Norveškem, Mijatović v Albaniji

    Prvi teden prinaša tudi tekmi Olimpije in Celja na njunih štadionih, več slovenskih funkcionarjev pa bo obenem aktivnih na tujem.
    18. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo