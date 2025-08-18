Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

V nadaljevanju preberite:

Na Finskem je v minulih dneh zelo odmevala vrnitev Teemuja Pulkkinena. Izkušeni hokejist iz Vantaaja pri Helsinkih je dvignil obilo prahu že leta 2022, ko je po zloveščem vojnem napadu Rusije na Ukrajino ostal v Čeljabinsku. V nasprotju s svojimi rojaki, ki so takrat kot za stavo prekinjali pogodbe z ruskimi klubi in se tako rekoč čez noč na različne načine vračali v domovino, je Pulkkinen še naprej zabijal gole za moštvo Traktorja v KHL.

Tudi na grožnjo iz finske hokejske zveze, da v primeru nadaljnjega igranja v Rusiji ne bo več oblekel reprezentančnega dresa, se je kratkomalo požvižgal ...