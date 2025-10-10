Zdaj res ne bi bil rad v koži odgovornih pri FIS

V nadaljevanju preberite:

Anže Lanišek je prejšnjo sezono v skupni razvrstitvi končal na visokem četrtem mestu in je bil tako že četrtič najboljši in najstanovitnejši slovenski smučarski skakalec v svetovnem pokalu. V podobnem slogu si želi nadaljevati tudi v prihajajoči olimpijski zimi, v kateri bo skušal na sleherni preizkušnji pokazati najboljšo različico sebe. V daljšem pogovoru za Delo je 29-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš, razkril marsikaj zanimivega o letošnjih pripravah, olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih prenovljenih napravah, gradnji hiše in dopustu.