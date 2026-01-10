Zdaj se vidi, koliko pomeni Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja izgubili proti zadnjeuvrščenemu Winnipegu z 1:5. Trenutno so kralji zunaj mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo mesto v končnici.

Za kralje je bil današnji poraz drugi v nizu, potem ko so pred dnevi po podaljšku izgubili proti San Jose Sharks. Na lestvici zahoda imajo po 43 odigranih dvobojih 46 točk, kar je dovolj za deveto mesto, Winnipeg pa je kljub zmagi ostal pri dnu s 37.

Današnji obračun se je za moštvo iz mesta angelov začel slabo, saj so domači že po 91 sekundah povedli, pod zadetek se je podpisal Vladislav Namestnikov. Ob koncu prve tretjine je bil natančen še Cole Koepke.

Tudi začetek druge tretjine ni minil po željah gostov, saj je Jonathan Toews pred vrati v mrežo pospravil večkrat odbit plošček. Nekaj upanja je nato gostom prav tako po odbitku pred vrati vlil Quinton Byfield, a le za kratko.

Tri minute kasneje je namreč ob številčni premoči na ledu zadel Mark Scheifele, isti igralec pa je nato 43 sekund pred iztekom časa v drugi tretjini zadel še za 5:1. V zadnjem delu je Los Angeles poskusil z menjavo vratarja (Anton Forsberg), a do spremembe izida ni več prišlo.

Kuemper je v vratih Los Angelesa ujel slab dan in ustavil le 11 od 16 strelov, Forsberg pa je nato ubranil vse tri poskuse proti svojimi vrati. Na drugi strani je Eric Comrie ustavil 23 od 24 strelov.

Ob Scheifeleju, ki je zadel dvakrat, sta po dve točki v vrstah domačih s podajama zbrala še Cole Perfetti in Gabriel Vilardi. »Po vseh podatkih v ligi je jasno, da so ekipe zelo izenačene. V ligi ni lahkih tekem in to smo tudi pričakovali od dvoboja v Winnipegu,« je po dvoboju, kot ga navaja LA Kings Insider, dejal trener kraljev Jim Hiller.