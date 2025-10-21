Zdaj sem sproščena, zato mi je poletje hitro minilo

V nadaljevanju preberite:

Sodeč po prejšnji zimi bo udarni adut nove sezone med slovenskimi alpskimi smučarkami Andreja Slokar. Z Ajdovko, ki je pred enim tednom praznovala 28. rojstni dan, smo se pogovarjali v pričakovanju uvodne tekme sezone, ki bo že tradicionalno v Söldnu na Tirolskem. Kako je preživela poletne priprave, si je privoščila počitnice? Zakaj zdaj o smučanju razmišlja drugače kot pred enim letom? Kakšno vlogo ima pri tem novi trener Stefano Costazza? Kako gleda na sodelovanje z Andreo Massijem, ki slovi po zahtevnih vadbah? Je med njima ob vsej Andrejini izčrpanosti precej nesoglasij? Kaj jo najbolj sprosti, ko ne trenira?