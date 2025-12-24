Zdaj si lahko privošči zrezek in pivo

Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Markus Eisenbichler je imel včasih božične praznike zasedene s pripravami na novoletno turnejo. Zdaj pa se šestkratni svetovni prvak veseli ugodnosti svojega prvega božiča po upokojitvi s tekmovanj. Kariero je končal minulo sezono v Planici.

Eisenbichler je ob slovesu v dolini pod Poncami povedal, da je vesel, da je bogato kariero končal na svojem najljubšem prizorišču.

»Verjamem, da bom v prihodnosti pogrešal ta občutek, sploh letenja, a zdi se mi, da je bila odločitev o slovesu prava. Vesel sem, da lahko kariero končam na svoji najljubši letalnici na svetu, v Planici,« je dejal po zadnjem tekmovalnem poletu kariere in kot je povedal na novinarski konferenci za Eurosport, odločitve ne obžaluje. »Zdaj imam lahko božič nekoliko bolj prazničen,« je 34-letnik povedal o božičnem času: »Lahko pojem tudi dodaten zrezek ali spijem dodatno pivo.«

Priprave na novoletno turnejo štirih skakalnic, ki se bo s kvalifikacijami in prvim favoritom za zlatega orla Domnom Prevcem začela to nedeljo v Oberstdorfu, so zanj letos odpadle.

Všeč mu je njegova nova dnevna rutina. »Imam res odlično službo pri zvezni policiji in fantastične kolege,« je povedal nekdanji skakalec z vzdevkom Eisei: »Ob vikendih preprosto uživam v prostem času ali komentatorstvu.«

Eisenbichler tako kot nekdanji slovenski skakalec Jernej Damjan dela kot strokovni komentator za Eurosport in želi tudi v prihodnje ostati vključen v smučarske skoke: »To sem počel tako dolgo in v to vložil svoje srce in dušo. Preprosto za vedno ostane del tebe.«