Zdajšnji rod slovenskih skakalcev je (še) močnejši od prejšnjega

Ljubljana – Komaj dobro se je iztekla tekmovalna zima 2019/20, ki so jo predčasno končali zaradi pandemije novega koronavirusa, že je, ki je pred desetimi dnevi upihnil 50. svečko na torti za rojstni dan, opravil podrobno analizo svoje prve sezone v vlogi glavnega trenerja slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji. Z mešanimi občutki se ozira na minule mesece.»Naši mladi fantje (in) so napredovali in dosegli svoje najboljše rezultate v celinskem in alpskem pokalu. Žal pa smo ostali brez točk med svetovno elito, kar gre pripisati tudi spletu nesrečnih okoliščin,« je pojasnil Janus in pristavil, da so največ seveda pričakovali od predlanskega mladinskega svetovnega prvaka, edinega v zdajšnji reprezentanci, ki se je že (šestkrat) prebil med trideseterico v svetovnem pokalu.Toda za 20-letnega kombinatorca se krstna članska sezona ni razpletla po željah. »Na žalost je Vid pred uvodno tekmo v Kuusamu staknil virozo, ki mu je pobrala toliko moči, da se ni sestavil niti do druge postaje v Lillehammerju. A to še ni bilo vse; konec decembra si je povrhu pred državnim prvenstvom v Planici natrgal še kolenske vezi. Sreča v nesreči je bila ta, da mu – kot je pokazal pregled z magnetno resonanco – ni bilo treba na operacijo, so mu pa zdravniki predpisali mirovanje, s čimer se je sezona zanj že končala,« je 50-letni Ljubljančan opisal smolo Vrhovnika, ki je medtem zacelil poškodbo.Po novem letu se je z obema Jelenoma, Rokom in Ožbejem, odpravil še v dolino Fiemme, kjer pa se je prepričal, da je raven tekmovanja v svetovnem pokalu za naše obetavne mladince še previsoka, zaradi česar je do konca zime prečrtal vse preizkušnje med elito. S svojima pomočnikomainse je osredotočil na celinski in alpski pokal ter mladinsko svetovno prvenstvo v Oberwiesenthalu, kjer je Rok Jelen le za las zgrešil kolajno.»Škoda! Prvi hip sem že mislil, da jo imamo, po fotofinišu pa se je moral Rok sprijazniti s četrtim mestom. Odličje se mu je izmuznilo za centimeter,« se je spomnil glavni trener, ki v zamujeni priložnosti vidi tudi spodbudo za naprej. V komaj dobro končani zimi se je tudi sam učil in se vsak dan znova prepričal, kako zahtevna je nordijska kombinacija. Nič čudnega, ko pa je sestavljena iz dveh športov, ki se tepeta med seboj – iz smučarskih skokov in tekov.»Po tej plati je zahtevnejša od skokov, saj je treba dobro skakati in povrhu še hitro teči. Do tega ne prideš čez noč, ampak potrebuješ določeno kilometrino,« je razložil Janus, ki je zelo užival v svojem delu in se nadvse razveselil slehernega uspeha. »Potem ko sem se kot skakalni selektor veselil zmag v svetovnem in celinskem pokalu, sem jo pred dvema mesecema kot glavni trener kombinatorcev dočakal še v alpskem pokalu, za katero je v Planici poskrbel Ožbej Jelen,« je omenil Goran, ki namerava z uspešno opravljenimi vmesnimi etapami priti do končnega cilja – svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023 v dolini pod Poncami.»Imamo malo tekmovalcev, ki jih je treba negovati. Z zgodovino se ne obremenjujem, vem, kaj je bilo in kaj bi rad. Želim si, da bi iz leta v leto napredovali, da bi imeli ustrezne razmere in čez tri leta konkurenčno ekipo,« je izpostavil ljubljanski trener, ki se zaveda, da lahko o takšnih okoliščinah, kot jih imajo, denimo, Norvežani ali Nemci, le sanja. »A nič hudega; tudi v skokih smo začeli s štirimi tekmovalci v svetovnem pokalu in prišli do sedmih,« se je Janus spomnil, kako je v svetovni vrh popeljal slovenske skakalce, s katerimi je ostal v stiku.Za našimi »orli« je – kakor je ocenil – dobra zima. »je spet slavil zmago, svoje trenutke je imel, velik napredek je prikazal... To je ekipa, ki se lahko poda na lov za prvim mestom v pokalu narodov. Ocenjujem, da je ta rod skakalcev še močnejši od prejšnjega,« je presodil Janus, ki je z mislimi zdaj bolj ali manj povsem pri nordijski kombinaciji. Že čez štiri dni bo namreč s svojimi izbranci začel priprave za novo sezono – sprva kajpak na daljavo ...