    Zimski športi

    Zdravstvene težave so pustile posledice

    Atletinji Anita Horvat in Lia Apostolovski sta šesti dan svetovnega prvenstva v Tokiu prvenstva nastope končali v kvalifikacijah.
    Lia Apostolovski je v kvalifiakcijah v skoku v višino preskočila 183 cm, a je ta izid zadostoval le za 27. mesto. FOTO: Antonin Thuillier/AFP
    Galerija
    Lia Apostolovski je v kvalifiakcijah v skoku v višino preskočila 183 cm, a je ta izid zadostoval le za 27. mesto. FOTO: Antonin Thuillier/AFP
    Š. R., STA
    18. 9. 2025 | 15:25
    18. 9. 2025 | 15:25
    A+A-

    Anita Horvat in Lia Apostolovski sta šesti dan svetovnega prvenstva v Tokiu prvenstva nastope končali v kvalifikacijah. V skoku v višino je Lia Apostolovski preskočila 1,83 m in imela 27. izid, v prvem krogu teka na 800 m pa je bila Anita Horvat skupno 29. z 2:00,66.

    Horvat je bila bronasta marca na dvoranskem EP, Apostolovski pa bronasta lani na dvoranskem SP. Obe sta letos imeli zaradi zdravstvenih težav slabše izide, kljub temu se jima je uspelo uvrstiti na največjo tekmo leta.

    Avtomatična višina za finale v skoku v višino je bila 1,97 m, kar je dva centimetra več od osebnega rekorda Apostolovski, ki je letos največ skočila 1,86 m. Za finale je bilo treba skočiti 1,83 in 1,88 m v prvih skokih.

    »Poškodba pete na odrivni nogi sprva ni bila videti tako resna, kot se je pozneje izkazalo, Poskušala sem narediti vse, kar je bilo v moji moči, da se čim prej vrnem. A v športu nič ne gre z danes na jutri, potrebna je potrpežljivost. Sama pa lahko sedaj optimistično zaključim sezono in čez tri tedne začnem priprave na novo,« je napovedala Apstolovski.

    Na tekmovališču v japonski prestolnici je preskočila začetno višino. »Nato mi je le malo zmanjkalo na 1,88 m, kar bi bil moj najboljši izid sezone. V zadnjem mesecu sem znova začutila staro Lio in dobre, suverene ter napadalne skoke, kar mi je prej manjkalo. V drugem skoku sem bila zelo blizu, škoda, da mi takega skoka ni uspelo ponoviti v tretjem. Kljub temu sem zadovoljna, ker mi že dejstvo, da sem lahko prišla na SP, pomeni veliko. Tekmovala sem ponovno z najboljšimi na svetu,« je dodala Apostolovski.

    Anita Horvat (desno) obžaluje, da pred SP ni imela več tekem. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Anita Horvat (desno) obžaluje, da pred SP ni imela več tekem. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

    Pričakovala je več

    »Hvaležna sem lahko, ker je bilo SP šele septembra. Tako sem lahko imela avgusta kvaliteten mesec treningov, drugače ne bi mogla na prvenstvo. Pričakovala sem več, čeprav glede na vse izid sploh ni slab. Žal nisem imela možnosti, da bi pred tem nastopala na več tekmah, ker sem tekmovalka, ki potrebuje tekme, da pridem v ritem,« je pojasnila Horvat.

    Imela je šesti izid sezone med prijavljenimi v teku na dva stadionska kroga v prvi skupini, v kateri je zmagala olimpijska prvakinja in svetovna podprvakinja Keely Hodgkinson iz Velike Britanije z 1:59,79, a je imela šele 19. izid. V nadaljevanje so se uvrstile prve tri iz skupin in še tri najhitrejše po času. Horvat, ki je bila v skupini šesta, je čakala kar dolgo, preden je izvedela, da ni napredovala. Šele v četrti od sedmih skupin so bile tekmovalke hitrejše.

    »Tekla sem na prvi progi, kjer je največ težav, da se priključiš ostalim na čelu. Ker nisem želela, da bi me ostale boksale v prerivanju, sem šla takoj naprej. Na koncu mi je malo zmanjkalo, Škoda, zaradi vseh zdravstvenih težav nisem zadovoljna s poletjem, V dvoranski sezoni pa sem bila zdrava in sem lahko dobro nastopala ter na prvenstvu stare celine osvojila odličje,« je še povedala Horvat.

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Ko ji je šlo za nohte, je tvegala, pogled v nebo je pokazal, kako ji je odleglo

    Tina Šutej na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu poletela do bronaste kolajne. Šla je na vse ali nič in zaostala le za favoriziranima Američankama.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Denarne nagrade

    Za svetovni rekord 83.480 evrov nagrade

    Več kot 2000 atletinj in atletov iz skoraj 200 držav se bo v devetih dneh 25. svetovnega prvenstva merilo za odličja in za denarne nagrade.
    13. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    EP v Sloveniji?

    Velikopotezni slovenski načrti, po Touru vložena nova kandidatura

    Kolesarska zveza Slovenije se podaja v boj za izvedbo evropskega cestnega prvenstva 2026, kandidatura je že uradna.
    Nejc Grilc 18. 9. 2025 | 15:28
    Preberite več
    Trud ni bil nagrajen

    Zdravstvene težave so pustile posledice

    Atletinji Anita Horvat in Lia Apostolovski sta šesti dan svetovnega prvenstva v Tokiu prvenstva nastope končali v kvalifikacijah.
    18. 9. 2025 | 15:25
    Preberite več
