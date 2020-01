FOTO:Že dolgo jih več ne gledajo kot vesoljce

Eliasa Kolego in njegovega brata Samuela trenira Ante Kostelić, oče Janice in Ivice, s katerima je dosegal izjemne uspehe. FOTO: Reuters

Kostelić pomaga z nasveti

Ivica Kostelić reprezentantom pomaga kot svetovalec, z njimi je skozi vso sezono: od oktobra do konca marca. FOTO: Cropix

Treba je biti potrpežljiv

Filip Zubčić dela pomembne korake napredka v veleslalomu, ki je njegova paradna disciplina, dodaja mu še slalom, superveleslalom, kombinacijo in paralelne tekme. FOTO: Reuters

Svetovni pokal za alpsko smučanje se nadaljuje z večernim moškim slalomom v Madonni di Campiglio, kamor se je karavana preselila po tekmi v Zagrebu, na kateri so se gostiteljem sfižili načrti o ekipnem uspehu. Prav zato bo hrvaška vrsta, ki za prihodnost precej obeta, željna popraviti slab vtis z domačega hriba.Na lanski izvedbi Snežne kraljice, tekme, ki so jo začeli prirejati leta 2005 v čast, so Hrvati na noge spravili sljemensko množico s tremi uvrstitvami med dvajset. Hrvaška javnost je leto pozneje na domači tekmi pričakovala nadgradnjo, a edini finalistje iztržil šele 25. mesto. Pa vendar, pravi čas teh fantov še prihaja, so prepričani pri sosedih. »Preboj je zahteven, a verjamem, da smo na dobri poti. Stari so med 23 in 26 let, vrhunske rezultate še pričakujemo. Menim, da so sposobni tudi za vrh. Ali jim bo to uspelo letos ali čez tri leta, pa ne morem napovedati,« je o Rodešu,inrazmišljal direktor alpskih reprezentancSistem, ki so ga postavili v hrvaškem smučanju, je drugačen od večine. Pristop je individualen, vsak od četverice članov A-vrste ima po dva trenerja-serviserja ali celo tri, ki skrbijo samo zanj. Pri Zubčiću, Rodešu in Vidoviću so člani štaba tudi njihovi očetje, v ekipi bratov Kolega (ob Eliasu tekmuje tudi 20-letni Samuel) ima glavno vlogo. »Zagotovo je tak sistem prednost, ko gre za osredotočenost na tekmovalca. Seveda pa to več stane,« je pojasnil Pavlek.Po koncu kariere se je reprezentanci v vlogi svetovalca priključil tudi, zmagovalec 26 tekem, lastnik velikega kristalnega globusa in štirih olimpijskih kolajn. »Ekipo spremlja skozi vso sezono. Tekmovalcem daje odlične nasvete, deluje zelo korektno do vseh, poslušajo ga. V tem mesecu nas čaka še pet slalomov, Ivica je vse te proge večkrat presmučal, pa ne samo presmučal, ve, kako na njih zmagovati. Njegove izkušnje so za tekmovalce zelo dragocene,« je sogovornik omenil dodano vrednost.V svetlo prihodnost hrvaškega smučanja verjame tudi, sveži upokojenec po prejšnji sezoni. »Fantje so ravno dozoreli. Upam, da bomo v prihodnjih 10 letih o njih še veliko slišali,« je povedal nekdanji smučar, ki je petkrat stal na stopničkah v svetovnem pokalu, ima pa tudi kolajno s svetovnega prvenstva. »Moramo pa biti potrpežljivi. Naša baza je majhna,« je opozoril, da nalaganje prevelikih bremen ne bo obrodilo sadov.Pa ima ekipa vse, kar potrebuje za uspeh? »Absolutno! Najpomembnejši je denar, a tega vedno nekako najdejo. Ko govorimo o opremi, dobijo najboljše, kar imajo drugi. Samo nadaljevati morajo s trdim delom, biti vztrajni in ne obupati, ko ne gre po načrtih, ampak delati naprej, saj rezultati vedno pridejo,« je razpredal sogovornik in omenil, da so hrvaške smučarje tekmeci v 90. letih gledali kot vesoljce: »Zdaj smo oblikovana reprezentanca, imamo svojo tekmo, ki nam veliko pomeni, tudi zaradi nje naši smučarji napredujejo, do neke mere s tega naslova dobimo tudi sredstva.«Danes bo stiskal pesti zanje, na štartu pa bosta v Madonni di Campiglio, kjer jev sezoni 1993/1994 osvojil svojo prvo zmago v karieri, tudi dva slovenska predstavnika:in