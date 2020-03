Že kupljene vstopnice bodo veljale tudi za nadomestno prvenstvo v Planici

Ljubljana – Zaradi ukrepov Republike Slovenije za zajezitev širjenja in za obvladovanje posledic koronavirusa so bili prireditelji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ki bi moralo biti čez teden dni v Planici, to preložili v naslednjo sezono.



Vse, ki so že kupili vstopnice, organizatorji obveščajo, da bodo veljale za nadomestno tekmovanje svetovnega prvenstva, ki naj bi ga na letalnici bratov Gorišek izpeljali decembra ali januarja. Kupci imajo tudi možnost, da vračilo denarja zahtevajo na prodajnem mestu, na katerem so vstopnice kupili.



To bodo lahko storili po 1. aprilu 2020 na prodajnih mestih v skladu s splošnimi pogoji nakupa uradnih prodajalcev. Rok za uveljavljanje vračila kupnine bo do vključno 31. avgusta 2020. Podrobna navodila bodo v nekaj dneh objavljena na spletni stani www.planica.si in pri prodajalcih vstopnic.



»Organizatorji smo stežka sprejeli odločitev o odpovedi tekmovanja, a dodajamo, da sta zdravje in dobro počutje športnikov ter vseh drugih udeležencev na prvem mestu,« so še zapisali v sporočilu za javnost.