Že na preizkusu kulmske letalnice gledalcem zastal dih ob grdem padcu (VIDEO)

Ljubljana – Ni bilo prvič, da je vreme ponagajalo prirediteljem tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih poletih na Kulmu. Zaradi premočnih in predvsem spremenljivih vetrovnih sunkov so bili namreč danes prisiljeni odpovedati uradni trening in kvalifikacije na največji avstrijski napravi. Ker je napoved za jutri in nedeljo boljša, organizatorji verjamejo, da bodo vendarle brez večjih težav spravili pod streho obe tekmi, ki naj bi se začeli ob 11. uri.Na jutrišnji bo po eni seriji za trening (9.45) nastopilo vseh 53 skakalcev iz 13 držav, torej tudi vseh sedem Slovencev, ki se bodo po zaletišču spustili z naslednjimi štartnimi številkami: 5 –(osebni rekord 244 m), 18 –(230 m), 21 –(241 m), 35 –(240 m), 36 –(245,5 m), 41 –(218 m), 46 –​(250 m).Včeraj so sicer opravili preizkus letalnice v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, na kateri si z 244 metri rekord lasti Peter Prevc. Test sicer ni minil brez težav, saj je grdo padel domači predskakaleciz Höhnharta v Zgornji Avstriji. Na srečo se pri tem – če odmislimo modrice – ni resneje poškodoval.