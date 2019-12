Že na uvodu sezone so odnesli dragocen nauk za naslednjo zimo

Ljubljana – Po odličnem uvodu v Visli in Ruki ter slabšem nadaljevanju v Nižnjem Tagilu je pred slovenskimi smučarskimi skakalci nova tekma svetovnega pokala in nova priložnost za dokazovanje. V nespremenjeni zasedbi je sedmerica včeraj odpotovala v Klingenthal, kjer bodo danes in jutri tekmovale tudi skakalke.



Skakalci so dočakali prve snežne treninge v Planici, kjer sta pripravljeni 60- in 90-metrska skakalnica, medtem ko se 120-metrska zasnežuje in naj bi bila nared v kratkem, v torek bo (naj bi bilo) na njej državno prvenstvo. V sredo so na 90-metrski opravili med pet in sedem skokov, ključni skakalci so prikazali dobro formo, med kratkim postankom doma – ekipa se je iz Rusije vrnila v ponedeljek popoldne – pa se je glavni trener Gorazd Bertoncelj odločil, da moštva ne bo spreminjal, četudi z nekaterimi tekmovalci na zadnjih tekmah ni mogel biti zadovoljen. Domen Prevc, Rok Justin, Tilen Bartol in Anže Semenič so na obeh preizkušnjah ostali brez točk.



»Seveda z nekaterimi nismo zadovoljni, a je treba tudi upoštevati, da sta bili tekmi zaradi vetra zelo turbulentni, doma pa nisem ocenil, da bi bil kdo toliko boljši, da bi spreminjal ekipo,« je pojasnil Bertoncelj, pri katerem močnejši del moštva predstavljajo Anže Lanišek, Timi Zajc, ki je sicer za sobotno tekmo v Rusiji obstal v kvalifikacijah, a se mu je kasneje odgovorni za prižiganje zelene luči opravičil, da so ga spustili v tako slabe razmere, in Peter Prevc. Slednji je v bistvu najprijetnejše presenečenje slovenskega tabora na začetku sezone, saj bi v Ruki osvojil 3. mesto, če ne bi bil diskvalificiran, na prvi tekmi v Nižnjem Tagilu pa je po prvi seriji vodil, a nato nazadoval na 8. mesto, enako uvrstitev je ponovil še naslednji dan.

Prevc naredil največji preskok od jeseni

»Peter je vsekakor naredil največji preskok iz jeseni v zimo. Pokazal je največjo stanovitnost. Že v Visli, kjer je bil 15., bi bil med deseterico, če bi naredil telemark. Kar zadeva vodstvo po prvi seriji na sobotni tekmi, pa mislim, da je zmaga v tem trenutku še nekoliko več od tega, kar v tem trenutku zmore, je pa že blizu. Če bo še malo dodal skozi tekme in skoke, pa se bo spet lahko vmešal tudi v boj za najvišjo stopničko,« razmišlja glavni trener, ki je po drugi tekmi v Nižnjem Tagilu potarnal, da je Lanišek padel v formi, da se mu pozna utrujenost.



To je bila šele tretja postaja sezone, a je bilo že kar nekaj potovanj, predvsem vrnitev za en dan iz Finske in nato pot v Rusijo se Bertonclju ni zdela najbolj posrečena kombinacija in spet se je naučil nekaj novega. »Nekatere reprezentance so šle neposredno iz Finske v Rusijo ter bile tam že v ponedeljek in enako bomo prihodnje leto naredili tudi mi. Vrnitev domov res nima smisla, a je bila to pri nas doslej ustaljena praksa.«



V Klingenthalu bosta na sporedu ekipna (sobota ob 16. uri) in posamična tekma (nedelja, 16), za slednjo bodo kvalifikacije danes ob 15.45. Na obeh bodo Slovenci spet merili proti vrhu, ob dveh Laniškovih uvrstitvah med najboljše tri, so bili v Visli v igri za stopničke tudi na moštvenih preizkušnji, brez njih so v veliki meri ostali zaradi enega ponesrečenega skoka Petra Prevca, njegovega najslabšega v tej sezoni.



Pred enomesečnim premorom čaka jutri (11.45) tekma tudi skakalke, v slovenski reprezentanci pa je v primerjavi s prvo postajo prišlo do spremembe, saj je glavni trener Zoran Zupančič zamenjal Majo Vtič s Katro Komar. Ob njej bodo nastopile še Ema Klinec, ki se je po poškodbi odlično vrnila in bila v Lillehammerju dvakrat druga, Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Jerneja Brecl. Kvalifikacije bodo danes ob 17.30.