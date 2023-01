Že od samega začetka sem vedela, da bo Mikaela podrla vse rekorde

Na torkovem nočnem slalomu v Flachauu lahko Mikaela Shiffrin postane najuspešnejša alpska smučarka vseh časov, seveda po številu zmag na tekmah svetovnega pokala, potem ko je z 82. v karieri v nedeljo na veleslalomu v Kranjski Gori ujela Lindsey Vonn.

Upokojena Vonnova je čestitala rojakinji in se v izjavi za AP spomnila lastne trnove poti do 82 zmag, njen pogovor z novinarjem Andrewom Dampfom objavljamo v celoti.

»Res sem vesela za Mikaelo. Rekordi so tu, da jih podremo, to pa je znak napredka,« je sporočila Lindsey Vonn. »Če bo že kdo podrl moj rekord, sem res vesela, da bo to Američanka. Še naprej bo premikala meje in navdihovala ostale Američane. Veliko žensk je pot utrlo meni. Zdaj je ona na vrsti, da utre pot naslednji generaciji. Precej navdušujoče je, da sta na vrhu večne lestvice dve Američanki ,saj gre za šport, v katerem zgodovinsko prevladujejo Evropejci. Z 20 zmagami prednosti vodiva pred naslednjo žensko, kar je precejšnja razlika. To sploh ni blizu. To pove veliko o naši državi kot celoti in o tem, kaj lahko skupaj dosežemo. Smučanje morda ni več tako priljubljeno, kot je bilo. Deskanje na snegu in ostali športi prostega sloga so pridobili na priljubljenosti. Zato je dejstvo, da je Mikaela podrla rekord v tem trenutku res izvrstno za ta šport. Upam, da bo to v ta šport usmerilo veliko otrok. Upajmo, da bo navdahnila tudi naslednjega Američana in upajmo, da bodo Američani 1., 2. in 3. na večni lestvici,« je nadaljevala 38-letna Vonnova.

Mikaela Shiffrin slavi z ameriško reprezentanco po zmagi v Kranjski Gori. FOTO: Reuters

»Gotovo sva prehodili precej drugačni poti do številke 82. Ona je absolutno tehnično popolna smučarka in zmagovala je tudi v hitrih disciplinah. Jaz sem bila smukačica, ki je tudi zmagovala v tehničnih disciplinah. Žal sem utrpela veliko, res veliko poškodb, moja pot pa je bila malce daljša. A zdaj je v izjemnem položaju, da močno, močno preseže 82 zmag. Ujeti Ingemarja Stenmarka, ki ima v moški karavani 86 zmag, je bil zame vedno največji cilj, toda ob poškodbah, ki sem jih utrpela, tega enostavno nisem mogla izpolniti. Zanjo je meja zgolj nebo. Ne verjamem, da je Stenmark nujno najvišja letvica. Ona bo postavila nove standarde in moramo le počakati in videli bomo, kako visoko ji bo uspelo priti.«

Dodala je še: »Že od samega začetka sem vedela, da bo tista, ki bo podrla vse rekorde. A da ji je to uspelo tako mladi, je res navdušujoče. In ne mislim, da bi morala Mikaela preveč spreminjati svoj trenutni pristop. To, da ni pogosteje nastopala v hitrih disciplinah, ji je dobro delo, ker se ji je uspelo izogniti poškodbam. Njeni načrti precej dobro delujejo. Jaz bi se zato verjetno zgolj držala tistega, kar je počela do sedaj. Spomnim sem, ko sem prvič srečala Mikaelo, ko smo trenirali v Hinterreitu (Avstrija) in je šele začenjala. Prišla sem do nje in ji rekla: 'Dobrodošla v ekipi.' Vem, da sem bila lahko sprva malce zastrašujoča, glede na to, da je bila še tako mlada. Toda rekla sem ji: 'Vedno sem tukaj, če boš kaj potrebovala.' Takrat je bila tam s svojo mamo in videti je bilo, ad je res vesela in navdušena nad dejstvom, da je v ekipi. Tega se perfektno spominjam. Nisva preveč pogosto v stikih, a ko ji je umrl oče, sem jo kontaktirala, ona pa mene, ko sem nedavno ostala brez mame, kar sem res cenila. Pisala sem ji za novo leto in ji čestitala za Semmering in ji rekla: 'Veselim se, da bom spremljala, kako boš podrla vse rekorde.' Sama bom to sicer spremljala od daleč. To je njen trenutek, v katerem mora uživati, jaz pa bom zanjo navijala s strani, tako kot vsi privrženci alpskega smučanja.«