Zimski športi

Že po nekaj dneh prekosili Kitajce

Mednarodni olimpijski komite je na omrežju X objavil, da so na uradni spletni strani in aplikaciji ZOI Milano-Cortina doslej zabeležili 70 milijonov uporabnikov
Z odzivom športnih navdušencev na socialnih omrežjih so zadovoljni prireditelji in Mednarodni olimpijski komite. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Galerija
Z odzivom športnih navdušencev na socialnih omrežjih so zadovoljni prireditelji in Mednarodni olimpijski komite. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Š. R., STA
10. 2. 2026 | 18:02
10. 2. 2026 | 18:03
1:11
A+A-

Na uradni spletni strani in aplikaciji ZOI Milano-Cortina so doslej zabeležili 70 milijonov uporabnikov, kar presega podatke za igre v Pekingu leta 2022, je Mednarodni olimpijski komite (Mok) objavil na omrežju X.

ZDA, Japonska in Italija imajo v zadnjih dneh največ objav. Na uradnih profilih ZOI na družbenih omrežjih pa z objavami v povprečju dnevno dosežejo več kot 300 milijonov interakcij, podobno kot na poletnih igrah v Parizu leta 2024.

Najbogatejši zemljan Elon Muska je prevzem nekdanjega Twitterja zaključil oktobra 2022. Musk je bil izvršni direktor Twitterja do junija 2023, julija pa ga je preimenoval v X.

družbena omrežja Italija zimske olimpijske igre olimpijske igre Milano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Šport  |  Zimski športi
