Že po nekaj dneh prekosili Kitajce

Na uradni spletni strani in aplikaciji ZOI Milano-Cortina so doslej zabeležili 70 milijonov uporabnikov, kar presega podatke za igre v Pekingu leta 2022, je Mednarodni olimpijski komite (Mok) objavil na omrežju X.

ZDA, Japonska in Italija imajo v zadnjih dneh največ objav. Na uradnih profilih ZOI na družbenih omrežjih pa z objavami v povprečju dnevno dosežejo več kot 300 milijonov interakcij, podobno kot na poletnih igrah v Parizu leta 2024.

Najbogatejši zemljan Elon Muska je prevzem nekdanjega Twitterja zaključil oktobra 2022. Musk je bil izvršni direktor Twitterja do junija 2023, julija pa ga je preimenoval v X.