V Kontiolahtiju so z moško posamično tekmo na 20 kilometrov odprli novo sezono svetovnega pokala v biatlonu. In že takoj prva preizkušnja na Finskem je postregla z velikim presenečenjem, če že ne senzacijo. Zmage, svoje krstne med elito, se je namreč veselil na Novi Zelandiji rojeni Campbell Wright, ki tekmuje za ZDA.

Campbellovo slavje je bilo čisto kot solza. Z brezhibnim streljanjem je 24-letni ameriški reprezentant, ki je sicer na lanskem svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju zablestel s srebrnima kolajnama v šprintu in zasledovalni preizkušnji, prepričljivo opravil s konkurenco. V cilju je imel namreč kar 1:20,1 minute naskoka pred drugouvrščenim Nemcem Justusom Strelowom (1 zgrešena tarča), tretje mesto pa je osvojil Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen (+ 1:23,2/2).

»Noro! V tekmi sem užival, kakor uživam v življenju,« je bil nasmejan Wright, ki je v smehu pripomnil: »Rumeno majico najlažje dobiš tako, da zmagaš na prvi tekmi.«

Jakov Fak je sezono odprl z 29. mestom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Fak s tremi zgrešenimi streli do 29. mesta

Najboljši slovenski biatlonec je bil znova – najstarejši. Izkušeni Jakov Fak si je s tremi zgrešenimi streli priboril 29. mesto. Za Wrightom je zaostal za 4:23,9 minute. »Razočaran sem s prvim streljanjem. Vedno je škoda, ko narediš takšne napake, še zlasti na prvi tekmi in prvem streljanju. A šport je živa stvar in športniki smo ljudje in delamo napake. Zdaj se bo treba zbrati za naslednje preizkušnje. Priložnosti bo še veliko. Nastop je bil sicer soliden, a tudi tekaško ni bil na ravni, na kakršni bi bil lahko,« je povedal Fak in si zaželel boljše uvrstitve v soboto in nedeljo.

Preostala naša biatlonca na štartu sta ostala praznih rok. Miha Dovžan (+ 7:50,5/4) si je pritekel in pristreljal 76. mesto, Ruj Simić Grošelj (+ 10:39,0/7) pa je zasedel 98. mesto.

Rezultati posamične tekme v Kontiolahtiju: 1. Campbell Wright (ZDA) 46:29,8 (0), 2. Justus Strelow (Nem) 46:49,9 (1), 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 45:53,0 (2), 4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 46:55,1 (1), 5. Niklas Hartweg (Švi) 47:16,7 (1), 6. Philipp Horn (Nem) 46:32,4 (2), 7. Martin Uldal (Nor) 46:33,8 (2), 8. Emilien Claude (Fra) 46:57,5 (2), 9. Lukas Hofer (Ita) 46:57,7 (2), 10. Oscar Lombardot (Fra) 47:05,5 (2) ... 29. Jakov Fak 47:53,7 (3), 76. Miha Dovžan 50:20,3 (4), 98. Ruj Grošelj Simić (vsi Slo) 50:08,8 (7).

Jutri popoldne (16.15) bo v Kontiolahtiju na sporedu ženska posamična tekma.