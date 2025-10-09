  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Zelena luč za povečavo letalnice bratov Gorišek

    Namen projekta je ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete.
    Planiško letalnico bodo povečali. FOTO: Miha Šimnovec
    Galerija
    Planiško letalnico bodo povečali. FOTO: Miha Šimnovec
    M. Š., STA
    9. 10. 2025 | 15:57
    9. 10. 2025 | 15:57
    2:15
    A+A-

    Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sklenila, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2025–2028 uvrsti nov projekt, ki se nanaša na nordijski center Planica in povečavo tamkajšnje letalnice bratov Gorišek.

    »Namen projekta je celovito ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Z novimi tehničnimi standardi in povečano možnostjo doseganja daljših poletov se pojavlja potreba po prilagoditvi profila letalnice, za dosego celovitih in trajnostnih učinkov pa je ključna tudi posodobitev več infrastrukturnih elementov, ki neposredno vplivajo na varnost, uporabnost, tehnično zanesljivost in podobo letalnice,« so zapisali v sporočilu.

    Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od desetih centimetrov, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80 odstotkov varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.

    Vrednost projekta, ki se bo zaključil do 30. novembra 2027, znaša 2.688.500 evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 50.000 letos, 111.000 prihodnje leto in 2.527.500 evrov v letu 2027.

    Za navedeno naložbo ima Zavod RS za šport Planica izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z uredbo o enotni metodologiji za pripravo dokumentacije na področju javnih financ ter podpisane in žigosane sklepe o potrditvi te dokumentacije odgovornega organa oziroma osebe.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanji slovenski skakalni as po dobrih 18 letih spet poletel (VIDEO)

    Dolgoletni član naše skakalne reprezentance Jure Radelj je danes opravil dva skoka v Planici. Zastavil si je kratkoročni in dolgoročni cilj.
    Miha Šimnovec 8. 10. 2025 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Padec preprečil senzacijo, do kolajn tudi sanjski športni par

    Na avstrijskem »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Bischofshofnu je že kazalo na zmagoslavje Jonasa Schustra, sina Wernerja Schustra.
    Miha Šimnovec 7. 10. 2025 | 20:29
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

    Borut Meh se poslavlja od položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Timi Zajc se je odločil za precejšnjo spremembo

    Slovenski skakalni as je sklenil pred začetkom olimpijske zime 2025/26 zamenjati smuči.
    Miha Šimnovec 1. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt: Predazzo z enakim problemom kakor Planica

    Vse glasnejše kritike na račun prenovljenih skakalnic in generalke za OI 2026. Nemška šampionka: Napravi sem preizkusila in – preživela.
    Miha Šimnovec 28. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Poškodbe so slednjič izbile sodu dno: pristojni soglasno sprejeli spremembe

    V bližajočo se olimpijsko zimo bodo smučarske skakalke odrinile z nekoliko drugačnimi tekmovalnimi dresi.
    Miha Šimnovec 24. 9. 2025 | 22:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    Slovenski smučarski skakalci so se na olimpijski generalki v Predazzu predstavili v lepi moštveni luči. Zaradi poškodb že tri vrhunske športnice končale sezono.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski poletiletalnica bratov GorišekPlanica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Alpe

    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    Pohodnik je z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino.
    9. 10. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Zelena luč za povečavo letalnice bratov Gorišek

    Namen projekta je ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete.
    9. 10. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

    Svet se spreminja hitreje kot kdaj prej. EU išče novo igro moči, Slovenija pa most med idejami in izvedbo. V podkastu Supermoč smo skupaj z gosti kongresa Združenja Manager naslavljali vprašanja, vezana na varnost, produktivnost, talente in investicije.
    Petra Kovič 9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fakulteta za upravo

    KPK zaznala korupcijska tveganja na Univerzi v Ljubljani

    Volitve dekana na fakulteti za upravo so razkrile korupcijska tveganja in nejasnost določil UL.
    9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Razno
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Smrt 37-letnika: policisti nesorazmerno uporabili prijem davljenja

    Policisti so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo proti vklenjenemu.
    9. 10. 2025 | 14:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

    Svet se spreminja hitreje kot kdaj prej. EU išče novo igro moči, Slovenija pa most med idejami in izvedbo. V podkastu Supermoč smo skupaj z gosti kongresa Združenja Manager naslavljali vprašanja, vezana na varnost, produktivnost, talente in investicije.
    Petra Kovič 9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fakulteta za upravo

    KPK zaznala korupcijska tveganja na Univerzi v Ljubljani

    Volitve dekana na fakulteti za upravo so razkrile korupcijska tveganja in nejasnost določil UL.
    9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Razno
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Smrt 37-letnika: policisti nesorazmerno uporabili prijem davljenja

    Policisti so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo proti vklenjenemu.
    9. 10. 2025 | 14:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo