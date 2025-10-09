Zelena luč za povečavo letalnice bratov Gorišek

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sklenila, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2025–2028 uvrsti nov projekt, ki se nanaša na nordijski center Planica in povečavo tamkajšnje letalnice bratov Gorišek.

»Namen projekta je celovito ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Z novimi tehničnimi standardi in povečano možnostjo doseganja daljših poletov se pojavlja potreba po prilagoditvi profila letalnice, za dosego celovitih in trajnostnih učinkov pa je ključna tudi posodobitev več infrastrukturnih elementov, ki neposredno vplivajo na varnost, uporabnost, tehnično zanesljivost in podobo letalnice,« so zapisali v sporočilu.

Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od desetih centimetrov, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80 odstotkov varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.

Vrednost projekta, ki se bo zaključil do 30. novembra 2027, znaša 2.688.500 evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 50.000 letos, 111.000 prihodnje leto in 2.527.500 evrov v letu 2027.

Za navedeno naložbo ima Zavod RS za šport Planica izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z uredbo o enotni metodologiji za pripravo dokumentacije na področju javnih financ ter podpisane in žigosane sklepe o potrditvi te dokumentacije odgovornega organa oziroma osebe.