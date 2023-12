Zelena luč Zlati lisici v Kranjski Gori

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je preveril stanje proge ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Najboljše slalomistke in veleslalomistke se bodo na jubilejni 60. Zlati lisici merile 6. in 7. januarja.

Organizatorji Zlate lisice v Kranjski Gori so dobili bitko s časom in vremenom ter kljub neugodnim razmeram s pretoplimi temperaturami za ta čas leta ter ob pomanjkanju snežnih padavin pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale najboljše alpske smučarke na čelu z ameriško šampionko Mikaelo Shiffrin.

Jani Hladnik: »V zgornjem delu proge je snežna podlaga nekoliko tanka. Bolj točno, na startu in 70 metrov po startu. Toda organizator ima snežne rezerve, tako da bodo uspeli to popraviti. Dodati je potrebno tudi šotor za tekmovalke v primeru slabega vremena in skriti jeklene vrvi za zaščitno mrežo.«

Snežni kontrolor je stanje proge preveril v sredo, svojo odločitev pa je sporočil danes. Organizatorji Zlate lisice upajo, da bo vreme v zadnjem tednu pred tekmovanjem sodelovalo in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

Zlata lisica bo prvi konec tedna po novem letu najprej s sobotnim veleslalomom 6. januarja in nato še nedeljskim slalomom 7. januarja.

Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke za vrhunske uvrstitve Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza je zaradi večletnih težav s snegom Mariborsko Pohorje prečrtala kot prizorišče tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji.

Janez Slivnik, vodja tekmovanja: »Zeleno luč smo prejeli, imamo pa še nekaj dela. Če pogledamo smučišče, nam nekaj snega manjka v zgornjem delu proge. Imamo pa dovolj zaloge snega, samo na pravo mesto ga moramo spraviti. Čaka nas še nekaj kozmetičnih popravkov ob progi, predvsem varnostne mreže je potrebno popraviti, da bo tekma lahko izpeljana varno.«

Organizacijo je od smučarskega kluba Branik Maribor prevzela Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je tudi zagotovila, da bosta tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu ostali v Sloveniji. V soglasju z mednarodno zvezo so se dogovorili, da bo to tekmovanje do vključno sezone 2025/26 imelo domovanje v Kranjski Gori.

Magnifico, Čuki ...

V soboto, 6. januarja, bo med obema tekoma obiskovalce zabaval Magnifico, v nedeljo, 7. januarja, bodo v ciljni areni pod podkorensko strmino nastopili Čuki, v soboto bo v Kranjski Gori javni žreb startnih številk za nedeljsko tekmo s koncertom Mambo Kings.

»Povabili smo tudi vse štiri slovenske zmagovalke Zlate lisice. Prišla bo Tina Maze, ki je v svoji bogati karieri nanizala številne presežne trenutke, po dolgih letih si bo tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju ogledala Mateja Svet, mislim, da bo to sploh prvič. Povabili smo še Urško Hrovat in Natašo Bokal. S štirimi zmagovalkami Zlate lisice verjamem, da dodajamo posebno težo jubilejni, 60. izvedbi Zlate lisice,« je povedal novi generalni sekretar Zlate lisice Tomaž Šušteršič.