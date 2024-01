Želi na zmagovalni oder, a brez neprespanih noči in stresa

Karavana svetovnega pokala deskarjev na snegu se bo tudi letos ustavila v Sloveniji, na Rogli bo v četrtek paralelni veleslalom. Ker večjega tekmovanja letos ni, bo domača tekma za slovenske tekmovalce pomenila vrh sezone, zato jo pričakujejo nabrušeni, saj se želijo domačim gledalcem predstaviti v najlepši luči. »Domača tekma pomeni dodatno spodbudo, na njej je vedno najlepše tekmovati, saj nastopaš pred domačimi navijači. Ti ti dajejo dodaten pritisk, saj se dobro zavedaš, da jih ne smeš razočarati. Dobro, jaz zdaj nimam takšne podpore, kot sem jo imel pred leti. Prijatelji imajo vsi majhne otroke, zato nimajo časa, da me pridejo spodbujat in popit kakšno pivo,« je na novinarski konferenci dejal Žan Košir.

»A vseeno, rojakov nihče ne želi razočarati. To je na zadnji tekmi v Pamporovu dokazal tudi Bolgar Radoslav Jankov, ki ga ni bilo nekaj let nikjer, na domačem smučišču pa je zaživel, se uvrstil na stopničke in dokazal, da še vedno zna deskati,« je dodal Košir, ki je potrdil, da zdaj razmišlja drugače, kot je v prejšnjih sezonah.

»Pritiska okolice in samega sebe si ne želim več. Ko sem bil na vrhu, nisem spal, vedno sem si postavljal najvišje cilje in bil povsem osredotočen na rezultate. Zdaj spim in se trudim le uživati. In to od začetka do konca voženj, vsekakor pa ne pomeni, da si ne želim na zmagovalni oder. To pa si želim na način, kot sem ga omenil. Brez neprespanih noči, stresa in podobno,« je svoje razmišljanje predstavil Košir, ki bo letos aprila dopolnil 40 let.

Kot sam pravi, leta in telesna pripravljenost niso tisto, kar mu onemogoča, da bi konstantnim uvrstitvam dodal tudi kakšno uvrstitev med najboljše tri, težavo mu očitno bolj povzroča zbranost za dolgo tekmovanje.

Nimajo nobene prednosti

»Naš šport ni kolesarstvo, ko se Tadej Pogačar ali Primož Roglič vozita v zavetrju, nato pa o razvrstitvah odloča zadnji klanec. Mi smo že zgodaj zjutraj na deski in moramo od začetka tekmovati na polno. Sam pa imam na koncu malce težav. Ne zaradi let, vidimo namreč, da me na koncu premaga kdo od starejših. Mlajši sicer so bolje pripravljeni, a tekme so specifične, včasih je bolj pomembno, kako oceniš razmere in se njim prilagodiš,« meni Košir.

Slovenski fantje so na Rogli že beležili odlične rezultate, poleg Koširja sta bila na zmagovalnem odru že tudi Rok Marguč in Tim Mastnak. Mnogi so to povezovali tudi s poznavanjem proge, a se s tem v slovenski reprezentanci ne strinjajo. »Mogoče je bilo to na začetku, zdaj pa gotovo ne več. Vsi so to progo že dobro spoznali, na Roglo so hodili tekmovat in trenirat. Mi nimamo nobene prednosti, sploh pa ne letos, ko tu nismo skoraj nič trenirali,« je dejal Marguč, z njim pa so se strinjali vsi.

Tudi Gloria Kotnik, ki stopničk na domači tekmi še nima, najboljša je bila četrta. »Upam, da mi bo to uspelo letos. Nerada kaj napovedujem, a želim si storiti korak naprej od zadnjih tekem. Škoda je, ker zaradi bolezni nisem stoodstotno pripravljena, upam, da bom to nadomestila z velikim motivom,« pravi bronasta olimpijka.

Vsi tekmovalci, prijavljenih jih je 85, in sicer iz 14 držav (prve zvezdnice in zmagovalke zadnjih dveh tekem Ester Ledecke ne bo), so prepričani, da bo proga na Rogli tudi letos odlično pripravljena. Na njej bo dobro utrjena mešanica umetnega in naravnega snega. Vstopnine ne bo, prireditelji pričakujejo okoli 500 gledalcev.