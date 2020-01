Želi obdržati lepo rdečo majico

Oberstdorf

Anamarija Lampič se sproščeno ozira v nadaljevanje sezone.

FOTO: Roman Šipić/Delo

Tako kot Anamarija Lampič se je tudi Miha Šimenc za nadaljevanje sezone pripravljal v Ramsauu. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Tako kot se v teh dneh biatlonska karavana spoznava s prenovljenim štadionom na Pokljuki, je tudi pred elito smučarskega teka generalka na prizorišču naslednjega velikega tekmovanja. Nordijski šampionat 2021 bo v Oberstdorfu,, vodilna v šprinterski razvrstitvi svetovnega pokala, se veseli novega izziva.Odlična tekačica – v tej zimi dvakrat na najvišji stopnički odra, nazadnje v Dresdnu pa po izjemnem boju na 2. mestu – je tu pred dvema letoma štartala, toda zaradi neurja so tekmo prekinili. Pa tudi če bi jo navzlic močnemu vetru izvedli, spomin na progo prav veliko sedanjim udeležencem ne bi pomagal. Štadion je vključno s tekaško progo temeljito prenovljen za naslednje svetovno prvenstvo, tako dejansko že današnja in jutrišnja tekma predstavljata generalko.»Vse bo drugače kot v Dresdnu,« je naša vodilna tekačica potegnila primerjavo med prejšnjo postajo sezone, prav tako v Nemčiji, in sedanjim prizoriščem, na katerem bo jutrišnji šprint (kvalifikacije ob 9.15, izločilni boji ob 11.45) v klasični tehniki – nazadnje je bil z drsalnim korakom –, obenem pa bo proga z dvema vzponoma dejansko povsem drugačna kot na Saškem, ko je šlo za zanimiv ravninski šprint kot po zasneženi atletski stezi, sredi živahnega mesta tik ob reki Elbi. Toda spremenjene razmere in pravzaprav spoznavanje s progo, ki je 24-letna Gorenjka do včerajšnjega prihoda v Obertsdorf še ni videla, pri njej ničesar ne spreminjajo: še naprej se bo borila za najvišje uvrstitve in poskusila obdržati prestižno rdečo majico.»Zato tudi ne bom nastopila v sobotnem skiatlonu, čeprav bi res rada, saj mi je ta disciplina všeč, povrh je že dolgo ni bilo v tekmovalnem sporedu. Ni kaj – zdaj se moram osredotočiti na nadaljevanje boja za vrh v šprinterski razvrstitvi,« je dejala Lampičeva, ob kateri bosta med šprinterkami slovenske barve branili še, v moški konkurenci pa bodo vnovič, tako kot pred dvema tednoma v Dresdnu,. Na prejšnji postaji koledarja sezone v Novem Mestu, moravskem smučarskem središču Češke republike, slovenske reprezentance ni bilo.»Pravilno smo se odločili, da tekmo izpustimo in si povrnemo moč na petdnevnih pripravah v Avstriji. Sezona bo še dolga, ne bo več prav veliko časa za temeljit trening,« je poudaril glavni trener reprezentanceRes pa je, da je bila tokrat v Ramsauu le polovica od postave za Oberstdorf. »A tako smo tudi začeli priprave za sezono na morju, tudi takrat smo bili le Janez, Miha in jaz,« se je nasmejala vodilna šprinterka svetovne karavane, po zadnjih bleščečih nastopih še boljše volje kot ponavadi. Pa že tako to dekle iz Valburge pri Smledniku ohranja veder značaj.