Želje navijačev so jasne: Muršak, Urbas, Jeglič ...

Današnja sreda je za regionalno hokejsko sceno posebna, saj se začenja veliki finale ICEHL. Prvič doslej se bosta za lovoriko pomerili moštvi Graz 99ers in Pustertala, slednji je v živahni polfinalni seriji izločil Olimpijo. Zmaji sicer ne spijo in sestavljajo projekt nove sezone, v kateri si želijo z vidnimi okrepitvami storiti korak naprej. Obenem se končno premika jeseniški voz, v Podmežaklo prihaja novi predsednik.

Sezona v osrednji regionalni hokejski ligi bo ljubljanskemu klubu, edinemu iz Slovenije v tem tekmovanju, ostala v posebnem spominu. Tivoli je po dolgih 14 letih spet dočakal uvrstitev svojih zmajev v tej konkurenci med štiri najboljša moštva, celo finale ni bil več tako oddaljen, tekme so postale pomemben družabni dogodek v glavnem mestu. "Dejansko ob vsem tem ne skrivamo zadovoljstva, pomislite, da smo imeli povprečen obisk 3100 gledalcev na tekmo, kar je dobrih tisoč več kot v prejšnji sezoni," nam je povedal Miha Butara, predsednik Olimpije, s katerim bomo daljši pogovor objavili v prihodnjih dneh.