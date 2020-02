FOTO:Zelo okusen plen slovenskih lisičk

Kranjska Gora

Alice Robinson je prvič zmagala oktobra v Söldnu, zdaj je podvig ponovila. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tina Robnik se je samozavestno lotila kranjskogorske preizkušnje. FOTO: Matej Družnik/Delo

Gledalci so uživali v soncu in lepih nastopih slovenskih lisičk. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ana Bucik je s 14. mestom krepko izboljšala svojo najboljšo dosedanjo veleslalomsko uvrstitev, ko je bila 23. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Če je bil kdo še v sobotnem jutru med pričakovanjem letošnje tekme smučark za Zlato lisico slabe volje ob razmišljanju, čemu ni tradicionalnega mariborskega brloga, temveč so se junakinje na smučeh morale preseliti v Kranjsko Goro, je bilo nato že malo pozneje obilo dobro volje. Slovenske reprezentantke so namreč poskrbele za zelo lep ekipni dosežek: tretjeuvrščenase je na progi, le nekaj minut hoje od domače hiše, uvrstila na stopničke,je s 6. mestom dosegla svojo najvišjo uvrstitev doslej v svetovnem pokalu,pa s 14. zabeležila doslej najboljši veleslalomski izid. Zmage se je veselila novozelandska smučarkaPod podkorensko strmino je bilo vse pripravljeno za veliko slovaško veselico, kar 2500 se je med šesttisočglavo množico zbralo privrženceviz dežele pod Tatrami. Njihova šampionka se je na prvi progi odrezala z najhitrejšim nastopom, kazalo je, da ji – tudi zavoljo odstotnost– niti ena tekmica za vrh ne bo konkurenčna. Toda nato je v drugo zablestela vodilna smučarka iz Nove Zelandije, uživala na progi in se veselila svoje druge zmage med svetovno elito: na najvišji stopnički je bila na söldenski premieri te sezone. "Vem, smučanje v moji deželi ni tako priljubljeno kot ragbi, toda takšni uspehi tudi to panogo vse bolj približujejo rojakom," je bila nasmejana na novinarski konferenci.A obilo dobre volje so razgrinjale tudi slovenske lisičke. Lahko so si le želele tako okusen plen, kot so si ga prismučale pred domačim občinstvom. Nasmejane so bile vse tri vodilne slovenske veleslalomistke, tudi nad drugimi tremi –– pri strokovnem vodstvu ni bilo prav posebnega razočaranja, slednji dve sta sploh prvič nastopili na tekmi najvišje ravni. "S to skupno bero današnjega dne smo res lahko zadovoljni. To so dnevi, za katere delaš, si jih želiš in si nato nagrajen. Res, nismo zganjali preplaha tudi po nekaterih razočaranjih v tej zimi, pomembno je bilo ohranjati zbranost in potrpljenje," je v pogovoru z novinarji v podkorenskem ciljnem prostoru poudaril glavni trenerk in prejemal čestitke slehernega mimoidočega.A največ čestitk, objemov in veselih pogledov so domači navijači in znanci namenjali trojici junakinj iz slovenskega tabora. Hrovatova je zablestela na domači progi in se s 3. mestom, ki si ga je razdelila z vodilno švicarsko veleslalomistko, drugič doslej uvrstila na stopničke v svetovnem pokalu, premierno jih je doživela v Lenzerheide pred dvema letoma. "Zdaj se bom obeh teh tretjih mest prav rade volje spominjala. Tiste stopničke so bile pač posebne, ker so bile prve, te pa zato, ker so doma," je dejala na novinarski konferenci. Prav posebnega slavja si ni mogla privoščiti, misli je že usmerjala k nedeljskemu slalomu. "Vseh skrivnosti vam ne morem izdati, kako se bom pripravljala," se je nasmehnila in nadaljevala: "Vem, koliko domačim privržencem tu pomeni moja navzočnost, vesela sem njihove podpore, a v nujno potrebni regeneraciji se bom poskusila tudi umakniti od množice, res je pred menoj še en pomemben in zahteven nastop."In četudi so domače Luče za Robnikovo krepko bolj oddaljene od prizorišča te tekme, kot dom tretjeuvrščene vodilne slovenske lisičke v tem veleslalomu, je kajpak tudi zanjo predstava na slovenskem snegu prav posebna. "Toda kakšne treme ali nervoze nisem občutila. Res sem opravila kakovosten trening v zadnjem mesecu, zato sem bila prepričana o dobri pripravljenosti, povrhu mi takšna proga, kot je bila ta, ustreza," je povedala po najvišji uvrstitvi doslej 28-letna reprezentantka.Tudi Bucikova pa je bila precej boljše volje kot na nekaterih prejšnjih tekmah v sezoni. "Morda bom poslej govorila, da mi Kranjska Gora bolj ustreza kot Maribor," se je smejalo Primorki, zadovoljna je bila predvsem s svojim pristopom: "Po prvem nastopu se nisem branila, temveč sem se lotila novega napada."In napadala bo tudi v nedeljo. Takrat se bodo lisičke (ob 10.15 in 13.45) pognale v slalomski boj.