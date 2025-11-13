Žena Kamila Stocha opozorila komentatorje Eurosporta

Poljski skakalni šampion Kamil Stoch bo po koncu olimpijske sezone 2025/26 svoje smuči postavil v kot. Na finalu velike nagrade FIS v Klingenthalu je konec prejšnjega meseca opravil svoje zadnje skoke na plastični podlagi. V skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala je zasedel visoko peto mesto, pred njim so bili zgolj Nemec Philipp Raimund, Avstrijec Niklas Bachlinger ter Japonca Sakutaro Kobajaši in Rjoju Kobajaši.

Poljski komentatorji na televizijski postaji Eurosport so njegov zadnji tekmovalni skok na plastični podlagi pospremili z občudovanjem: »To je bil sloves velikega mojstra. Stoch je ostal eleganten, tehnično izjemen, pravi stilist smučarskih skokov.« Po tekmi so na družbenem omrežju X objavili posnetek njegovega skoka z zapisom: »Skoke tega moža je še vedno užitek gledati. Neverjetno, da ga čez nekaj mesecev ne bo več v tem svetu.«

Objava Eurosporta je hitro dosegla tudi Ewo Bilan-Stoch, soprogo legendarnega skakalca in dolgoletno vodjo njegove ekipe. Na svoj značilno prijazen, a odločen način je odgovorila: »Dragi moji, ta športnik ima do konca življenja pravico biti del tega sveta, zato pazite na besede. Navsezadnje še vedno vodimo Eve-nement Zakopane.«

Kamil Stoch je poletno različico svetovnega pokala končal na visokem skupnem petem mestu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Trudi se uživati v slehernem trenutku

Kakorkoli že; Stoch je po zmagoslavju na poljskem poletnem državnem prvenstvu izjavil, da je v zadnjih mesecih znova začutil tisto pravo energijo, ki ga je spremljala v najboljših letih. »Tako dobre energije že dolgo nisem imel. Brez strahu, brez preračunavanja – samo na polno. Še vedno sem sicer v procesu in še vedno rastem, trudim pa se uživati v slehernem trenutku,« poljski šampion dobro razpoložen pogleduje proti Lillehammerju, kjer se bo prihodnji konec tedna začela nova sezona za svetovni pokal.

Čeprav se eden od najboljših skakalcev v zgodovini počasi poslavlja od skakalnic, bo Kamil – kot pravi njegova žena – ostal v svetu smučarskih skokov. Le da bo namesto v dresu s štartno številko že prihodnje leto morda sedel na komentatorskem stolčku ali deloval kot mentor mlajšim skakalcem.