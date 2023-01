Ženski trening smuka v St. Antonu odpovedan

Zaradi nočnega sneženja so trening sprva z 11. ure prestavili na 12.30, nato pa so ga odpovedali. Ker je snega preveč in dela na progi še potekajo, izvedba treninga v četrtek ni možna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Naslednji trening je predviden za petek. Na štartnem seznamu je tudi najboljša Slovenka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec.

V soboto je na tem avstrijskem smučišču na sporedu smuk, v nedeljo še superveleslalom.