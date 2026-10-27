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Zimski športi

Nika Prevc naposled dobila enako pravico kot brat Domen

Jubilejna 75. novoletna turneja štirih skakalnic prinaša zgodovinsko novost. Organizatorji razkrili tudi rekorden nagradni sklad in poseben program.
Boj za znamenitega zlatega orla bo tudi letos strahovit. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Boj za znamenitega zlatega orla bo tudi letos strahovit. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
F. T.
27. 10. 2026 | 15:50
27. 10. 2026 | 15:58
5:20
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Novoletna turneja štirih skakalnic bo ob svoji 75. izvedbi odprla novo poglavje zgodovine smučarskih skokov. Prvič se bodo na znamenitih skakalnicah v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu za prestižnega zlatega orla potegovale tudi najboljše skakalke sveta. Jubilejno tekmovanje bo prineslo tudi rekorden nagradni sklad, podrobnosti v nadaljevanju članka.

»Veselimo se nepozabnega dogodka, ki bo z vključitvijo ženskih tekmovanj pomenil tudi korak v novo obdobje,« je poudaril predsednik novoletne turneje Manfred Schützenhofer. Organizatorji štirih prizorišč so skupaj z direktorjem tekem svetovnega pokala pri FIS Sandrom Pertilejem reprezentancam predstavili podrobnosti zahtevnega tekmovalnega programa. Nika Prevc in druge slovenske skakalke bodo prvič dobile priložnost, da na štirih najbolj znamenitih novoletnih prizoriščih lovijo skupno lovoriko.

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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