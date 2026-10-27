Nika Prevc naposled dobila enako pravico kot brat Domen

Novoletna turneja štirih skakalnic bo ob svoji 75. izvedbi odprla novo poglavje zgodovine smučarskih skokov. Prvič se bodo na znamenitih skakalnicah v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu za prestižnega zlatega orla potegovale tudi najboljše skakalke sveta. Jubilejno tekmovanje bo prineslo tudi rekorden nagradni sklad, podrobnosti v nadaljevanju članka.

»Veselimo se nepozabnega dogodka, ki bo z vključitvijo ženskih tekmovanj pomenil tudi korak v novo obdobje,« je poudaril predsednik novoletne turneje Manfred Schützenhofer. Organizatorji štirih prizorišč so skupaj z direktorjem tekem svetovnega pokala pri FIS Sandrom Pertilejem reprezentancam predstavili podrobnosti zahtevnega tekmovalnega programa. Nika Prevc in druge slovenske skakalke bodo prvič dobile priložnost, da na štirih najbolj znamenitih novoletnih prizoriščih lovijo skupno lovoriko.