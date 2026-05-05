Žiga Jeglič: Golf je imenitna sprostitev

Na slovenski hokejski sceni so v teh dneh v središču pozornosti priprave državne reprezentance na bližnje svetovno prvenstvo, ki se bo prihodnji teden začelo v Švici. Do takrat bodo risi igrali še dve prijateljski tekmi, v četrtek (19.00) na Bledu z Madžari ter nato v soboto (16.20) v Celovcu z Avstrijci.

Obenem pa se tisti, ki niso na reprezentančnem seznamu, že pripravljajo na klubske izzive. Tako je tudi z Žigo Jegličem, veliko okrepitvijo zmajev za novo sezono v ICEHL Lani se je tako kot Jan Urbas in Miha Verlič, takrat njegova soigralca iz Bremerhavna, kluba v elitnem nemškem klubskem razredu, uradno poslovil od reprezentance. Zdaj Gorenjec šteje 38 let, po poldrugem desetletju klubske kariere na tujem pa se je vrnil v Slovenijo, v naslednjih dveh sezonah bo branil Olimpijine barve v ICEHL.

Zato se je že lotil treninga z visokimi cilji naslednje sezone, za sprostitev med pripravami pa rad vihti palico za golf. »Zame je to imenitno preživljanje prostega časa. Med sezono seveda ni časa za kaj takšnega, obenem v golfu uživam v toplejših mesecih, zato verjamem, da bom v bližnjih prihodnosti imel še dovolj priložnosti za igro,« nam je dejal naš dolgoletni reprezentant.

David in Marcel Rodman sta bila vrsto let med vodilnimi slovenskimi risi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ta teden je igral na Smledniku s prav tako nekdanjima soigralcema iz izbrane vrste Davidom in Marcelom Rodmanom. Slednji je trener Zell am Seeja, veljavno pogodbo ima še za naslednjo sezono. Njegov omenjeni mlajši brat pa zaenkrat še ne ve, kjer bo nadaljeval trenersko pot, nikakor pa ne bi presenečalo, če bi se priključil jeseniškemu klubu, ki je pred kratkim z novim vodstvom začrtalo ambiciozno pot vrnitve k nekdanji slavi in prepoznavnosti.