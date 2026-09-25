Žiga Jeglič: Že od prve minute na vso moč

Prenovljena hokejska Olimpija se bo danes (19.15) proti celovški ekipi KAC prvič v tej sezoni ICEHL predstavila svojemu občinstvu v Tivoliju. Moštvi sta uspešno štartali v sezono, pod posebnim drobnogledom Olimpijinih privržencev bodo novinci, med njimi tudi Žiga Jeglič. Kakšni so prvi vtisi o uvodu v sezono, ob katerem ste trikrat gostovali ter dvakrat zmagali in nazadnje v Linzu izgubili? Do tega sredinega večera je bilo vse super! Žiga Jeglič je med vodilnimi slovenskimi hokejisti zadnjih 15 let. FOTO: dokumentacija Dela Tudi med strelce ste se že vpisali. Drži, ta druga tekma v Szekesfehervarju (6:2 za Olimpijo, o. p.) je bila imenitna tako za moštvo kot zame z golom in podajo. V Linzu ste zaostajali že z 0:4, nato zabili tri gole, izenačenja pa le ni bilo ... Ta tekma ne sodi med ...