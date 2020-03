Žiga Jelar pičle 1,5 točke za vodilnim Nemcem (VIDEO)

Zahvalil se je za možnost boja za stopničke

Odpadli preizkušnji v Oslu bodo že danes izvedli v Lillehammerju.

Moška tekma se bo začela ob 17.15, ženska pa ob 20. uri.

V seštevku ženske turneje vodi Maren Lundby, najvišje uvrščena Slovenka je Nika Križnar na 7. mestu.

Ljubljana – Slovenski smučarski skakalci so se še drugič v tednu dni zavihteli na zmagovalni oder, potem ko so po Lahtiju navdušili tudi na Holmenkollnu. Če so jih po 2. mestu v finskem zimsko-športnem središču prevevali mešani občutki, ker se jim je zmaga izmuznila skozi prste, po tretjem v skakalni meki na Norveškem niso skrivali zadovoljstva. Zaradi premočnih vetrovnih sunkov (do 10 m/s) ter vode v zaletni smučini in na koncu doskočišča so morali prireditelji včeraj odpovedati obe posamični tekmi., ki je prispeval svoj delež k podvigu v Lahtiju, kjer se je minuli konec tedna potegoval za točke v celinskem pokalu (10. in 18.), je minulo soboto v slovenskem moštvu, ki je zaostalo le za zmagovito Norveško in drugouvrščeno Nemčijo, nadvse dostojno zamenjal. Skakalec iz Spodnje Besnice je za tretje zaporedne stopničke naše ekipe (in svoje krstne med svetovno elito) prispeval celo največ točk (251,7); drugi najbolje razpoloženi Slovenec je bil(237,7),inpa sta k uspehu dodala 233,7 oziroma 231,1 točke.Za »nagrado« je lahko Jelar, ki v seštevku turneje Raw Air za vodilnim Nemcemzaostaja le za poldrugo točko, za drugouvrščenim Norvežanompa za vsega 0,6 točke, spregovoril v imenu slovenske vrste. »Zame je pomembno le, da prikažem dobre skoke. O uvrstitvah in seštevku turneje Raw Air sploh ne razmišljam. Kadar skoki dobro delujejo, pride vse drugo samo od sebe,« je pojasnil član kranjskega Triglava, ki si želi, da bi dobro pripravljenost unovčil tudi na prihajajočih preizkušnjah norveške turneje; ta se bo sicer že danes nadaljevala v Lillehammerju.Izbranci glavnega trenerja naše reprezentanceso bili po prvem »polčasu« moštvene tekme, ki so jo zaradi nevarnosti epidemije koronavirusa zaprli za javnost, še peti za vodilnimi Norvežani, Nemci, Poljaki in Japonci. V finalu pa so Jelar, Zajc, Lanišek in najstarejši od bratov Prevc stopnjevali nastope in skočili na najnižjo stopnico zmagovalnega odra. V razburljivem troboju za tretje mesto so le za 4,2 točke prehiteli četrtouvrščene Poljake in za 7,2 petouvrščene Japonce. Toda naše ase po silovitem finišu na koncu ni veliko ločilo niti od drugouvrščenih Nemcev – zgolj 6,7 točke.»Potem ko sem v prvi seriji naredil kar grobo napako na odskočni mizi, sem to v finalu na srečo popravil. Zahvaliti se moram ekipi, ker je dala možnost, da se borimo za stopničke. Tretje mesto na ekipni preizkušnji je super rezultat,« je presodil Peter Prevc, medtem ko je Bertoncelj dodal: »Glede na to, da so si fantje v uvodni seriji privoščili več napak, smo lahko izjemno zadovoljni z razpletom.«Zanesljive zmage so se tretjič zapored na Holmenkollnu (prvič pred praznimi tribunami) veselili domači reprezentantiin Marius Lindvik, ki so imeli po osmih skokih 36,5 točke zaloge pred najbližjimi zasledovalci Nemci. »Ta uspeh je bil nadvse pomemben za vse nas in za vsakega posebej v ekipi,« je poudaril Lindvik ter v isti sapi pribil, da se bo zagotovo boril za skupno zmago na norveški turneji in ček za 60.000 evrov. »Toda v karavani je še nekaj izjemno močnih skakalcev, ki razmišljajo podobno ...«