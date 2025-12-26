Slovenski skakalec bo zaradi poškodbe izpustil nekaj tekem

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar je sporočil, da bo zaradi poškodbe izpustil nekaj naslednjih tekmovanj v celinskem pokalu. Osemindvajsetletnik letos še ni nastopil v svetovnem pokalu, dobro pa je skakal v celinskem pokalu, kjer je bil na zadnji tekmi v Ruki osmi.

»Ne javljam se z najbolj prijetno novico, a včasih je lahko realnost tudi malce kruta. Na zadnjih treningih pred odhodom v Engelberg sem si poškodoval zanjo ložo, gre za natrganino tetive,« je razočarano pripovedoval nekdanji zmagovalec skupnega seštevka v poletih.

»Stvari so se ravno začele sestavljati, na skakalnici sem se počutil zelo dobro, zato se mi je s tem trenutno kar težko soočiti. Druge izbire ni, treba je biti pozitiven. Od sebe bom dal vse, da se čim prej vrnem na skakalnice in nadaljujem tam, kjer sem nazadnje končal,« dodaja.

Slovenski skakalci bodo sicer na delu že v nedeljo, ko se s kvalifikacijami v Oberstdorfu začenja novoletna skakalna turneja. Med glavnimi favoriti za skupno zmago bosta tudi Domen Prevc in Anže Lanišek.