Žiga Jelar vsega pol točke od majice vodilnega na norveški turneji Raw Air

Schmid le 0,2 točke pred Hayböckom

Rezultati kvalifikacij v Oslu (HS-134): 1. Schmid (Nem) 127,7 (130), 2. Hayböck (Avs) 127,5 (130.5), 3. Jelar (Slo) 127,2 (129.5), 4. Johansson (Nor) 126,6 (129.5), 5. Zyla (Pol) 126,0 (126), 6. Kraft (Avs) 125,9 (126.5), 7. Lindvik (Nor) (123.5) in Schlierenzauer (Avs) (129) po 125,2, 23. Lanišek 119,7 (125.5), 24. Zajc 119,1 (125), 25. P. Prevc 118,5 (121), 28. D. Prevc 116,6 (124.5), 54. Semenič (vsi Slo) 100,1 (116).

Ljubljana – V kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo (14.30) smučarskih skakalcev na znamenitem Holmenkollnu – jutri (15.15) bo na sporedu ekipna preizkušnja – se je od Slovencev najbolje odrezal, ki je s 129,5 metra osvojil odlično tretje mesto. Od prvouvrščenega Nemca(130 m), ki je prejel ček za 3000 švicarskih frankov, ga je ločilo vsega 0,5 točke.Skozi kvalifikacijsko sito so se od naših pred praznimi tribunami (iz preventivnih razlogov zaradi nevarnosti epidemije koronavirusa) zanesljivo prebili tudi(125,5 m),(125 m) in(121 m), ki so se zvrstili med 23. in 25. mestom.Za točke svetovnega pokala se bo na uvodni postaji letošnje norveške turneje Raw Air (surov zrak) potegoval tudi(124,5 m), ki je pristal tri mesta za svojim najstarejšim bratom, medtem ko je bil(116 m/54.) prekratek za petdeseterico.Na jutrišnji ekipni preizkušnji bodo slovenske barve branili Žiga Jelar, Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc.