Prvi favoriti za olimpijsko zlato so se spogledovali s katastrofo

Četrtfinale med Češko in Kanado je bil prava hokejska poslastica, rezultat je do druge minute podaljška visel na nitki. Kanadčane je že po treh minutah v vodstvo povedel mladi zvezdnik Macklin Celebrini, ki je kljub le 19 letom odigral odlično tekmo, a to Čehov ni zmedlo. Do 57. minute so z golom Ondreja Palata celo vodili, na koncu pa le priznali poraz prvim favoritom za zlato odličje.

Češka je v prvi tretjini igrala odličen hokej, na trenutke so Kanadčani na ledu delovali izgubljeno, niti selektor Jon Cooper ni našel rešitve. Po golih Sedlaka in zvezdnika lige NHL Davida Pastrnaka so po 20 minutah igre celo vodili, sledilo pa je kanadsko obleganje vrat Lukaša Dostala.

FOTO: Mike Segar/Reuters

V drugi tretjini so proti njemu sprožili kar 17 strelov, klonil pa je le enkrat in pred zadnjim delom je bil rezultat poravnan. Preveč previdna igra bi Kanadčane kmalu drago stala, po izvrstni akciji Nečasa je lepo zadel Palat in poskrbel za evforijo med češkimi navijači. Do konca tekme je bilo le še dobrih sedem minut.

Juriš na vse ali nič je obrodil sadove, Nick Suzuki je v 17. minuti zadnjega dela podstavil palico in plošček tik pred Dostalom preusmeril v mrežo. Sledil je podaljšek, v igri tri na tri je do izraza prišla kanadska hitrost, Mitch Marner se je s slalomom sprehodil do čeških vrat in pod prečko zadel za pot v polfinale.

Po golu Ondreja Palata je Kanadčanom pošteno tekla voda v grlo. FOTO: Marton Monus/Reuters

Čehi si zaslužijo pohvale za odličen odpor favoritom. V polfinale so se z gladko zmago s 6:2 prebili tudi Slovaki.