Zimska pravljica z napako blede domače bere

Gledalci uživali v predstavi smučark v Kranjski Gori, med katerimi je bila Švicarka Camille Rast obakrat nepremagljiva.

Letošnja podoba edine tekme v svetovnem pokalu na slovenskem snegu za alpske smučarke bo ostala v spominu kot lepa, iz domačega zornega kota pa – žal – ne z najvišjo oceno. Vse bi bilo prav imenitno, če bi vrhunsko pripravljenemu prizorišču in ozračju z več kot 10.000 obiskovalci v dveh dneh svoj lonček pristavile z odmevnejšim dosežkom še domače reprezentantke. A te v zdesetkani zasedbi, brez poškodovanih Andreje Slokar in Neje Dvornik, v slalomu in veleslalomu niso konkurenčne najboljšim. Velika junakinja Kranjske Gore 2026 je bila Švicarka Camille Rast. Ob vznožju vedno znova spoštovanja vredne podkorenske strmine, bržkone ob ledeniku Rettenbach nad Söldnom najbolj zahtevne v sezoni za smučarke v tehničnih disciplinah, je bilo v obeh dneh zelo živahno. Kajpak se je zbralo največ ...