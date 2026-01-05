  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Zimska pravljica z napako blede domače bere

    Gledalci uživali v predstavi smučark v Kranjski Gori, med katerimi je bila Švicarka Camille Rast obakrat nepremagljiva.
    Ob koncu dvodnevnega tekmovanja je bilo najbolj veselo v švicarskem taboru z dvakratno zmagovalko Camille Rast (zgoraj levo) in Wendy Holdener, tretjeuvrščeno v slalomu. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Galerija
    Ob koncu dvodnevnega tekmovanja je bilo najbolj veselo v švicarskem taboru z dvakratno zmagovalko Camille Rast (zgoraj levo) in Wendy Holdener, tretjeuvrščeno v slalomu. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Siniša Uroševič
    5. 1. 2026 | 05:00
    5:19
    A+A-
    Letošnja podoba edine tekme v svetovnem pokalu na slovenskem snegu za alpske smučarke bo ostala v spominu kot lepa, iz domačega zornega kota pa – žal – ne z najvišjo oceno. Vse bi bilo prav imenitno, če bi vrhunsko pripravljenemu prizorišču in ozračju z več kot 10.000 obiskovalci v dveh dneh svoj lonček pristavile z odmevnejšim dosežkom še domače reprezentantke. A te v zdesetkani zasedbi, brez poškodovanih Andreje Slokar in Neje Dvornik, v slalomu in veleslalomu niso konkurenčne najboljšim. Velika junakinja Kranjske Gore 2026 je bila Švicarka Camille Rast. Ob vznožju vedno znova spoštovanja vredne podkorenske strmine, bržkone ob ledeniku Rettenbach nad Söldnom najbolj zahtevne v sezoni za smučarke v tehničnih disciplinah, je bilo v obeh dneh zelo živahno. Kajpak se je zbralo največ ...

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Švicarka spet zmagala, Slovenk ni bilo v finalu

    Sobotni zmagi je sijajna švicarska smučarka Camille Rast v Kranjski Gori dodala še 1. mesto v slalomu. Ana Bucik Jogan ob slovesu s podkorensko strmino 32.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Napočil čas za zadnji Anin kranjskogorski ples

    Danes in jutri v Kranjski Gori junakinje belih strmin v boj za točke svetovnega pokala.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora 2026

    Po koncu pouka smo veselo odšli na smučišče

    Bronasta olimpijka Alenka Dovžan se v vlogi gledalke veseli domače tekme. V Kranjski Gori nikoli ni tekmovala, v lepem spominu pa si je ohranila Maribor.
    Siniša Uroševič 29. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ana Bucik Jogan: Kranjska Gora je moje najljubše prizorišče zime

    Ana Bucik Jogan se veseli nastopa na edini tekmi svetovnega pokala za alpske smučarke pri nas kot tudi februarskega olimpijskega izziva v sosednji Italiji.
    Siniša Uroševič 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domnov veliki tekmec: Ni bilo pošteno, to je treba povedati

    Avstrijski skakalni as Jan Hörl ni bil zadovoljen, kako so odgovorni izpeljali tekmo v Garmisch-Partenkirchnu.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    alpsko smučanjeKranjska GoraAna Bucik JoganMikaela ShiffrinCamille Rast

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Donald Trump posvaril Delcy Rodríguez in zagrozil tudi Kolumbiji

    Nicolásu Maduro bo danes stopil pred sodnika v New Yorku. Donald Trump medtem z napadom grozi tudi Kolumbiji.
    5. 1. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: krompirjev golaž, juha proti prehladu in druge domače dobrote

    Kaj kuhati ta teden? Ideje za kosilo, enostavni domači recepti, jedi na žlico in predlogi za vsak dan od ponedeljka do petka.
    Odprta kuhinja 5. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

    Po ključnih trojkah za 22. zmago je šlo Dončiću na smeh

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v domači dvorani s 120:114 premagali Memphis Grizzlies. Ključno vlogo v napeti končnici je imel znova razpoloženi Luka Dončić.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 06:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 5. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pirat

    ZDA so ugrabile venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
    Marko Kočevar 5. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

    Po ključnih trojkah za 22. zmago je šlo Dončiću na smeh

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v domači dvorani s 120:114 premagali Memphis Grizzlies. Ključno vlogo v napeti končnici je imel znova razpoloženi Luka Dončić.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 06:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 5. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pirat

    ZDA so ugrabile venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
    Marko Kočevar 5. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo