Domen in Nika jamstvo, da bo Milano za Slovence veliko srečnejši od Torina

Zadnje odštevanje do začetka 25. zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026. Otvoritvena slovesnost se bo začela nocoj ob 20. uri na znamenitem štadionu San Siro, ki naj bi ga kmalu zatem porušili in zgradili novega. Čast prižiga olimpijskega ognja naj bi doletela nekdanja italijanska olimpijska prvaka, Alberta Tombo in Deborah Compagnoni.

Do 22. t. m., ko bo zaključna slovesnost v Veroni, bodo na tekmovališčih v Milanu, Cortini D'Ampezzo, Bormiu, Livignu, Anterselvi, Predazzu in Teseru podelili 116 kompletov kolajn v 16 panogah. Svoj del žlahtne kovine si obeta tudi 37-članska slovenska odprava v zahodni soseščini. Kdo so naši glavni aduti in kdo aduti iz rokava?