Zimskemu Bolgaru poletna krona, Zajc 23.

Bolgarski smučarski skakalec Vladimir Zografski je po finalni tekmi v Klingenthalu, na kateri je zasedel 11. mesto, osvojil poletno veliko nagrado. Tokratna tekma je sicer pripadla Avstrijcu Manuelu Fettnerju, slovenski skakalci pa so končali daleč od vrha. Najboljši je bil Timi Zajc na 23. mestu.

V finalni seriji zadnje tekme poletne sezone, ki so jo slovenski A-reprezentanti po večini izpustili, so nastopili le štirje Slovenci, najboljši med njimi je bil Zajc.

Anže Lanišek je končal na 26., Mark Hafnar na 28. in Peter Prevc na 30. mestu, brez finala je ostal Žiga Jelar (39.).

V nedeljo bo za konec poletja v Klingenthalu le še tekma mešanih ekip. Za Slovenijo bosta bržčas ob Emi Klinec in Niki Križnar, najboljših dveh skakalk sobotne tekme, nastopila še Timi Zajc, čeprav ima težave z bolečinami v hrbtu, in Anže Lanišek.

»Žal se nam res ni izšlo po načrtih. Grobe napake in nekaj smole. Timi in Anže bosta v ekipi in imata možnost popraviti te napake. Timi ima sicer težave s hrbtom, a naredil bo najbolje, kar lahko. Skupaj z Anžetom bosta pomagala, da skupaj s puncami pridejo čim višje,« je dejal glavni trener Robert Hrgota.

Po finalu poletne VN tako skakalce kot skakalke v sredo čaka državno prvenstvo v Kranju.