    Zimski športi

    Zimzeleni Ovečkin do novega mejnika

    Ruski hokejist Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec v severnoameriški ligi NHL, ki je dosegel 900 golov. Navijači dosežek pospremili s stoječimi ovacijami.
    Štiridesetletni Aleksander Ovečkin je v lanski sezoni ujel in nato prehitel legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja po številu zadetkov. FOTO: Geoff Burke/Imagn Images Via Reuters Connect
    Štiridesetletni Aleksander Ovečkin je v lanski sezoni ujel in nato prehitel legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja po številu zadetkov. FOTO: Geoff Burke/Imagn Images Via Reuters Connect
    T. E., STA
    6. 11. 2025 | 07:34
    2:04
    Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je postavil nov mejnik. V zgodovini severnoameriške lige NHL je postal prvi igralec, ki je dosegel 900 golov. Štiridesetletni Rus v dresu Washingtona Capitals je proti St. Louis Blues dosegel drugi gol na tekmi, njegova ekipa pa je slavila s 6:1.

    Ruski čarodej od ledu do zvezd

    Ovečkin je že v minuli sezoni presegel dosežek legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja, ki je v svoji karieri dosegel 894 golov. V tej sezoni je Rus na trinajstih tekmah dosegel tri zadetke, njegovega zadnjega pa so gledalci pospremili z ovacijami.

    Po njegovem novem mejniku, ki ga je dosegel v 23. minuti, je bila tekma prekinjena. Gledalci v Capital One Areni v ameriški prestolnici so mu namenili stoječe ovacije, vsi njegovi soigralci so pridrsali na ledeno ploskev in mu čestitali za izjemen dosežek, leteli so konfeti, števnik na stropu dvorane pa se je s številke 899 premaknil na 900.

    »To je ogromna številka, v zgodovini NHL še nikomur ni uspel ta dosežek. Lep je občutek, ko si v nečem prvi,« je po tekmi dejal Ovečkin in dodal: »Gre za poseben trenutek, najbolj vesel pa sem, da mi je to uspelo pred domačimi privrženci in mojo družino, ki si je ogledala tekmo.«

    Ovečkin od leta 2004 brani barve zasedbe iz Washingtona. V ligi NHL je skupno odigral 1.504 tekem, pred domačimi gledalci pa je dosegel 442 golov.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Nekdanji Kopitarjev soigralec v središču škandala

    Hokejist Arthur Kaliyev se je po hudih obtožbah njegovega nekdanjega dekleta Lauren Mochen zavil v molk.
    Miha Šimnovec 5. 11. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kralji brez težav do nove zmage

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL na domačem ledu s 3:0 premagali Winnipeg Jets. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.
    5. 11. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kopitarjeva podaja premalo za uspeh

    Hokejisti Los Angelesa so na domačem ledu izgubili z New Jerseyjem, pri edinem golu za gostitelje pa je podal slovenski as.
    2. 11. 2025 | 07:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – San Antonio Spurs

    Na cilju maratona v Los Angelesu je Dončiću odleglo

    Košarkarji Los Angelesa so prišli do prigarane zmage nad San Antonio Spurs s 118:116. Dončić je blestel s 35 točkami in 13 asistencami.
    Nejc Grilc 6. 11. 2025 | 03:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na ligo prvakov

    Hvalospevi Bayernu 16/16: Kompany sestavil parni vlak brez zavor

    Bavarci so dosegli še 16. zaporedno zmago v sezoni, v Parizu so tudi z igralcem manj vzeli mero tudi evropskim prvakom. Naslednja postaja Arsenal.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NHLAleksander OvečkinWashington CapitalshokejWayne Gretzky

