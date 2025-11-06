Zimzeleni Ovečkin do novega mejnika

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je postavil nov mejnik. V zgodovini severnoameriške lige NHL je postal prvi igralec, ki je dosegel 900 golov. Štiridesetletni Rus v dresu Washingtona Capitals je proti St. Louis Blues dosegel drugi gol na tekmi, njegova ekipa pa je slavila s 6:1.

Ovečkin je že v minuli sezoni presegel dosežek legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja, ki je v svoji karieri dosegel 894 golov. V tej sezoni je Rus na trinajstih tekmah dosegel tri zadetke, njegovega zadnjega pa so gledalci pospremili z ovacijami.

Po njegovem novem mejniku, ki ga je dosegel v 23. minuti, je bila tekma prekinjena. Gledalci v Capital One Areni v ameriški prestolnici so mu namenili stoječe ovacije, vsi njegovi soigralci so pridrsali na ledeno ploskev in mu čestitali za izjemen dosežek, leteli so konfeti, števnik na stropu dvorane pa se je s številke 899 premaknil na 900.

»To je ogromna številka, v zgodovini NHL še nikomur ni uspel ta dosežek. Lep je občutek, ko si v nečem prvi,« je po tekmi dejal Ovečkin in dodal: »Gre za poseben trenutek, najbolj vesel pa sem, da mi je to uspelo pred domačimi privrženci in mojo družino, ki si je ogledala tekmo.«

Ovečkin od leta 2004 brani barve zasedbe iz Washingtona. V ligi NHL je skupno odigral 1.504 tekem, pred domačimi gledalci pa je dosegel 442 golov.