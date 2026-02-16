Življenje ni potica, kar Anamarija dobro ve

Življenje ni potica! Staro resnico sem slišal večkrat, tudi v domačih gorenjskih krajih, kjer ima ta avtohtona slovenska mojstrovina prav posebej posvečeno mesto v pečici in pozneje na krožniku. Predstavlja pojem dobrote, polnosti okusa, nečesa res lepega in prazničnega. Sleherni rek pa ima svojo obrazložitev, pri tem je jasno, da vsakdan ni vedno z rožami postlan ter da je za pot k cilju treba preskočiti marsikatero, tudi zelo visoko, oviro.

Tega se v teh olimpijskih dneh dobro zaveda tudi Anamarija Lampič, doma prav z omenjenega severozahoda naše dežele, natančneje iz Valburge pri Smledniku. Nekoč gimnazijka kranjskega športnega oddelka in izjemen up slovenskega teka na smučeh.