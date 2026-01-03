V popolnih razmerah v Kranjski Gori veleslalomski spektakel

Na podkorenski strmini v Kranjski Gori je na sporedu prva smučarska tekma svetovnega pokala v letu 2026. Danes se merijo najboljše veleslalomistke, na štartu je tudi trojica Slovenk. Ana Bucik Jogan ima številko 25, Nika Tomšič 59 in Caterina Sinigoi 62.

V Kranjski Gori so razmere imenitne. Temperature so nekoliko pod ničlo, jasno in sončno vreme pa napoveduje pravi spektakel na dobro pripravljeni progi, ki bo boj za mesta med dobitnicami točk omogočala tudi tekmovalkam z visokimi štartnimi številkami.

Prva favoritinja za zmago, vodilna v veleslalomskem seštevku in zmagovalka treh tekem v olimpijski sezoni Julia Scheib iz Avstrije se na progi ni najbolje znašla, s štartno številko tri je ob prihodu v cilj za 41 stotink zaostala za Švicarko Camille Rast. Še precej bolj je razočarala Novozelandka Alice Robinson, druga najboljša veleslalomistka svetovnega pokala je po velikem zaostanku naredila napako in odstopila.

Veliko napako si je privoščila tudi Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je v Kranjski Gori v minulem mesecu opravila veliko treningov, danes pa je veliko napako naredila že pri prvih vratcih in zaostala več kot dve sekundi.

»Smučarke bodo glede na napoved in snežno podlago začele novo leto s sanjsko podlago. Je takšna, kakršno si želi vsak smučar. Gre za enakomerno trdo podlago, ki ima ves čas oprijem, ni ledeno, da bi drselo, bo res za uživati, od prve do zadnje številke se bo dalo narediti rezultat,« je pred tekmo povedal vodja tekmovanja in nekdaj odličen smukač Andrej Šporn.