FOTO:Zlata lisica ni zakotna tekma, zato se borimo za njo

Kranjska Gora - Pohorske lisičke nimajo miru. Iz leta v leto se jim v zadnjem obdobju ponavljajo nevšečnosti z vremenskimi razmerami, zato trepetajo glede usode svoje smučarske tekme. In tako kot nazadnje pred dvema letoma so prireditelji to morali prestaviti iz Maribora v Kranjsko Goro. O tem kot tudi o prihodnosti tekmovanja, proračunu ter ugledu tekme pri mednarodni zvezi smo se pogovarjali s Srečom Vilarjem, v vlogi generalnega sekretarja prvim operativcem Zlate lisice. Gospod Vilar, že dolgo v javnosti niste bili videti tako potrti, kot pred dobrim tednom, ko je bilo jasno, da vaše lisičke ne bodo mogle ostati v svojem brlogu ...