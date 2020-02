Direktor svetovnega pokala Mayr: Žal mi je za vse v Mariboru

Osmič v 56 letih na Gorenjsko

Generalni sekretar tekmovanja Srečko Vilar je povedal, da so zaradi selitve razočarani, a bodo naredili vse za dobro tekmo na drugi lokaciji. Ob tem je dodal, da so napovedi za naslednji teden, vsaj za uvodna dva dni, precej čudne, morda bi lahko bile celo katastrofalne za pripravo proge. Povedal je še, da je Marprom kot upravljavec smučišč na Pohorju naredil veliko delo in je v pogojih, ki so trenutno v tem delu Evrope, uspeli zasnežiti in zagotoviti turistično smučanje na Pohorju in celo v dolino. Mariborska Zlata lisica se v 56 letih tokrat že osmič seli v Kranjsko Goro. Prvič se je to zgodilo leta 1976, nazadnje pa pred dvema letoma. STA

Tekmovalni direktor svetovnega pokala za ženskeje sporočil odločitev o usodi dveh tekem za svetovni pokal , ki ju tradicionalno izvedejo na Štajerskem. Tekmi bosta ostali v Sloveniji, novo prizorišče slaloma in veleslaloma pa je Kranjska Gora, ki bo gostila najboljše smučarke 15. in 16. februarja.»Potem ko smo preverili vse dejavnike, ki bodo vplivali na vremensko situacijo v Mariboru v prihodnjih dneh, smo se predstavniki FIS skupaj z organizacijskim komitejem odločili, da tekme za letošnjo Zlato lisico preselimo v Kranjsko Goro.Utemeljitev: »Snežne in vremenske razmere na Pohorju ne zagotavljajo uspešne izvedbe tekmovanja 15. in 16. februarja v Mariboru. Zato smo bili vsi odgovorni za odločitev enotni, da glede na te razmere ne tvegamo z organizacijo tekmovanja v Mariboru, saj bi s tem sredi sezone lahko izgubili tekmovalni vikend za izvedbo ženskega svetovnega pokala. Zahvaljujoč takšni skupni odločitvi bo tekmovanje za Zlato lisico vseeno mogoče izvesti v Sloveniji.Osebno mi je žal za vse v Mariboru, ki ste trdo delali za uspešno izvedbo tekmovanja. Žal pa so tople temperature in močan veter preprečile nadaljnjo uspešno preparacijo proge. Narave tudi najbolj sodoben zasneževalni sistem, žal, ni uspel premagati. FIS zaupa sposobnostim organizacijskega odbora Zlate lisice in tudi v prihodnje računa na organizacijo svetovnega pokala v alpskem smučanju v Mariboru,« je zatrdil Mayr.