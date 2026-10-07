Zlata lisica se vrača z imenom in pokalom skupne zmagovalke

Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta znova potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je pridobila blagovno znamko in napovedala tudi ponovno uvedbo pokala za skupno zmagovalko veleslaloma in slaloma.

Zlata lisica ima korenine v Mariboru, kjer so jo prvič pripravili leta 1964. Tekmovanje je desetletja gradilo tradicijo na Pohorju, pri čemer so pomembno vlogo imeli ASK Branik, organizatorji, prostovoljci, lokalna skupnost, podporniki in navijači.

Po selitvi tekem v Kranjsko Goro je odločitev o nadaljnji uporabi imena v Mariboru sprožila razočaranje. SZS priznava, da je bila Zlata lisica za številne Mariborčane pomemben del pripadnosti mestu in lokalni skupnosti.

»Pred odločitvijo o ponovni uporabi imena smo se pogovarjali s številnimi deležniki v Mariboru,« so zapisali pri SZS. Po njihovih navedbah so številni sogovorniki podprli odločitev, da Zlata lisica nadaljuje tekmovanje na najvišji ravni. Ob tem na zvezi poudarjajo, da imajo lahko posamezniki do odločitve drugačen odnos.

Nadaljevanje tekmovanja v Kranjski Gori ohranja ime Zlate lisice v svetovnem pokalu in hkrati dediščino, ki je nastala v Mariboru ter postala pomemben del slovenskega športa. FOTO: Tomi Lombar

Kranjska Gora je Zlato lisico gostila že v preteklosti. SZS želi z nadaljevanjem tekmovanja na Gorenjskem ime ohraniti v svetovnem pokalu, hkrati pa poudariti njegove mariborske korenine.

Zveza bo ob imenu ponovno uvedla tudi pokal za skupno zmagovalko obeh tehničnih disciplin. Prejela ga bo smučarka, ki bo na veleslalomu in slalomu skupaj zbrala največ točk.

Pri SZS pravijo, da jim lastništvo blagovne znamke omogoča dolgoročno načrtovanje razvoja Zlate lisice. Pri tem želijo pri organizaciji upoštevati njeno zgodovino in sodelovati z ljudmi, ki so povezani s tekmovanjem.

»Naš cilj je, da ime, ki je zaznamovalo generacije, ostane živo tudi za prihodnje,« so zapisali pri SZS.