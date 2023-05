Zlata lisica tudi uradno odslej v Kranjski Gori

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je ob robu kongresu v Zürichu objavila koledar za sezono 2023/24. Na njem pričakovano ni ženskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju Mariboru. Zlato lisico bo gostila Kranjska Gora, 6. in 7. januarja 2024 bosta tam ženski veleslalom in slalom.

Zlata lisica je bila nazadnje v Mariboru leta 2019. Naslednje štiri izvedbe tega tradicionalnega tekmovanja pa so nato zaradi neugodnih snežnih razmer izpeljali na "rezervni" lokaciji v Kranjski Gori.

Začetek na ledeniku Rettenbach, finiš v Saalbachu

Ta je v Fisovem koledarju, ki ga je zveza potrdila na sredini seji svojega izvršnega odbora, danes pa ga je tudi uradno objavila, zdaj redna gostiteljica ženskih tekem v veleslalomu in slalomu. Kranjska Gora bo v prihodnji sezoni tradicionalno gostila tudi moški tekmi, in sicer bo 9. marca 2024 na sporedu veleslalom, 10. marca pa še slalom.

Sezona svetovnega pokala alpskega smučanja se bo tako kot običajno začela v Söldnu, kjer bosta 28. in 29. oktobra letos ženski in moški veleslalom. Finale sezone bo v Saalbachu med 16. in 24. marcem 2024, kjer bo 2025 tudi naslednje svetovno prvenstvo.