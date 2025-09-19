Grozljivi kriki Eve Pinkelnig potrdili zle slutnje (VIDEO)

Zle slutnje so se uresničile: avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig si je pri včerajšnjem padcu na olimpijski generalki v Predazzu, po katerem je kričala od silne bolečine, strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. S tem se je sezona zanjo končala, še predno se je dobro začela.

»Preiskava z magnetno resonanco, ki so jo opravili včeraj pozno zvečer v zasebni bolnišnici Hochrum, je pokazala, da si je Eva Pinkelnig pri padcu na tekmi za veliko nagrado v Predazzu strgala sprednjo križno vez, poleg tega si je poškodovala še notranji in zunanji meniskus v levem kolenu. Za povrh so odkrili še poškodbo hrustanca. Še danes jo bodo operirali,« so sporočili iz Avstrijske smučarske zveze (ÖSV).

S tem so se njene sanje o nastopu na olimpijskih igrah februarja prihodnje leto v Cortini oziroma Milanu v hipu razblinile kot milni mehurček. Glede na to, da je konec maja dopolnila že 37 let, je zelo vprašljivo tudi njeno nadaljevanje blesteče športne poti, katere vrhunec je bil veliki kristalni globus iz zime 2022/23. V svetovnem pokalu je slavila 16 zmag (zadnjo januarja letos v Beljaku), med drugimi uspehi pa se lahko pohvali tudi z naslovom svetovne podprvakinje na srednji skakalnici v Planici 2023.