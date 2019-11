Zmaga Johaugovi, Lampičeva 14.

Potem ko so smučarski tekači sezono odprli v petek s sprintom, so danes tekačice v Ruki na Finskem tekmovale na 10-kilometrski razdalji v prostem koraku. Zmagala je Norvežanka Therese Johaugh pred Finko Kristo Parmakoski in Rusinjo Natalijo Neprijajevo. Slovenka Anamarija Lampič je osvojila 14. mesto.



Norvežanka je za 54. zmago v svetovnem pokalu s progo opravila v času 26:47,5 minute in je najbližjo zasledovalko prehitela za pol minute. Lampičeva je zastala 1:18,3 minute.



Lampičeva je na petkovem uvodu sezone zasedla deveto mesto, v sprintu je tekmovala tudi Katja Višnar, ki je bila osma.

Ob 11. 30 se bodo na start preizkušnje na 15 km podali še moški, na startu bo tudi Janez Lampič, ki je v petek osvojil točke v sprintu.