Zmaga Nemca Karla Geigerja, najboljši Slovenec spet Anže Lanišek

Ljubljana – Na jubilejni 1000. tekmi smučarskih skakalcev v svetovnem pokalu se je zmage (četrte v sezoni) veselil Nemec Karl Geiger (122,5 in 130 m), ki je za 5,9 točke preskočil drugouvrščenega Avstrijca Stefana Krafta (119,5 in 126 m), na oder za najboljše pa se je s tretjim mestom danes v Lahtiju zavihtel še en rdeče-belo-rdeči »orel«, Michael Hayböck (118 in 125 m).



Najvišje uvrščeni slovenski skakalec je bil znova Anže Lanišek (119 in 124 m), ki je petkovemu četrtemu mestu dodal še deseto. Peter Prevc (114 in 125 m) je z 29. mesta po uvodni seriji napredoval na končno 15., točke so od naših osvojili še Timi Zajc (24.), Domen Prevc (26.) in Žiga Jelar (27.). Cene Prevc (35.) in Anže Semenič (36.) sta bila prekratka za finale.



»Tokrat vsekakor ne moremo biti zadovoljni z rezultati, včeraj in v petek pa so fantje skakali odlično. Edini svetli točki za slovo od Lahtija sta deseto mesto Laniška in finalni skok Petra Prevca,« je pod današnjo tekmo potegnil črto glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Gorazd Bertoncelj. Naslednji preizkušnji bosta na spored prihodnji konec tedna v Oslu.